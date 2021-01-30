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futebol

Marinho desabafa: "Ninguém vai tirar da gente que somos vencedores"

Eleito o melhor jogador da Libertadores, atacante reconhece que ficou devendo na final...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 20:39

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 20:39

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não conseguiu vencer o Palmeiras e acabou ficando com o vice da Copa Libertadores da América. O atacante Marinho deu entrevista à Fox Sports logo depois da partida, não conseguiu segurar a emoção, mas fez questão de elogiar o grupo.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro - Fico até sem resposta. Era o último lance e o atacante deles conseguiu fazer o gol. Não tem como a gente ficar lamentando. Duas equipes que chegaram com méritos. Eu sonhei em estar aqui, dar o título para a nação santista. Me preparei muito, saí de rede social para me concentrar. Hoje, não consegui ser o Marinho. Fico triste por não conseguir ajudar meus companheiros. Lutamos até o final. Passamos por muita coisa, desacreditados. Ninguém vai tirar da gente que somos vencedores - afirmou o atacante, que foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores.Apesar da perda do título, o atacante destacou a união do elenco e agradeceu a técnico Cuca, questionado pela expulsão nos acréscimos da partida deste sábado.- gente continua sendo família. Ser família quando ganha é fácil, tem que continuar sendo quando perde. Agradecer ao professor Cuca, que nos ajudou muito - conclui o atacante.
Mesmo com a derrota, Marinho acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América, superando Soteldo, Rony e Weverton.

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