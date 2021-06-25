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Marinho comemora gol no Grêmio: "É bom marcar contra o ex"

Atacante soltou uma bomba da intermediária e anotou o gol que definiu o empate em 2 a 2 entre Santos e Grêmio no Sul, na noite desta quinta-feira...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 00:15

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 00:15
Crédito: Divulgação/Santos
O empate do Santos contra o Grêmio por 2 a 2 teve um sabor especial, não só porque o Peixe estava atrás do placar por duas vezes, mas também pelo atacante Marinho manter a boa marca contra o time gaúcho.Com um belo míssil, o atacante empatou a partida para o Alvinegro no final do jogo. Ex-atleta do Tricolor gaúcho, Marinho já marcou quatro gols contra o Grêmio. E ele comemorou a lei do ex.“Eu estive desse lado aqui e sei como é que é. Jogar aqui é difícil. A equipe do Grêmio é qualificada, muito boa, mas a gente está evoluindo. Primeiro tempo muito abaixo do que a gente é. No segundo tempo voltamos e conseguimos trabalhar do jeito que o professor pediu. Não é o resultado que a gente queria, mas fazer um ponto aqui é muito bom pela dificuldade do jogo. Jogar aqui é isso. Agora é seguir. Glória a Deus por mais um gol. É bom marcar contra o ex, é importante", disso Marinho em entrevista para a TV Globo após a partida.Com a camisa do Santos, Marinho agora soma 88 jogos e 37 gols. O jogador foi eleito na temporada passada o Rei da América após o vice-campeonato do clube na Copa Libertadores.
No próximo domingo, às 20h30, o Santos recebe na Vila o Atlético Mineiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Pará e o volante Alison são dúvidas para o duelo. Ambos foram substituídos ao longo da partida contra o Grêmio por lesão muscular.

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