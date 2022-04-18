Marinho busca conselhos de companheiros e se dedica por nova função no Flamengo: 'Me soltando'

Destaque do Santos nas últimas temporadas, Marinho chegou ao Flamengo em janeiro de 2022 e, desde então, tem encarado o desafio de adaptar-se a uma nova função. O técnico Paulo Sousa o enxerga como um jogador para atuar aberto pelo lado esquerdo, o contrário do que fez ao longo de sua carreira.+ Confira a classificação e as próximas rodadas do Campeonato BrasileiroApós a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, Marinho - que contribuiu com uma assistência decisiva - falou sobre como tem lidado com a situação e afirma que está "se soltando"

- Hoje me senti mais à vontade. É uma adaptação por nunca ter desempenhado essa função, mas acho que entrei mais leve, conversei bastante com todos. Se tiver novas oportunidades, vou trabalhar bastante para dar conta do recado. Estou me soltando mais - afirmou o camisa 30, no Maracanã, antes de seguir: