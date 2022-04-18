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Marinho busca conselhos de companheiros e se dedica por nova função no Flamengo: 'Me soltando'

Atacante está se adaptando para atender as orientações de Paulo Sousa e atuar aberto pelo lado esquerdo, e conta com os conselhos dos experientes David Luiz e Filipe Luís...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 06:00

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 06:00

Destaque do Santos nas últimas temporadas, Marinho chegou ao Flamengo em janeiro de 2022 e, desde então, tem encarado o desafio de adaptar-se a uma nova função. O técnico Paulo Sousa o enxerga como um jogador para atuar aberto pelo lado esquerdo, o contrário do que fez ao longo de sua carreira.+ Confira a classificação e as próximas rodadas do Campeonato BrasileiroApós a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, Marinho - que contribuiu com uma assistência decisiva - falou sobre como tem lidado com a situação e afirma que está "se soltando"
- Hoje me senti mais à vontade. É uma adaptação por nunca ter desempenhado essa função, mas acho que entrei mais leve, conversei bastante com todos. Se tiver novas oportunidades, vou trabalhar bastante para dar conta do recado. Estou me soltando mais - afirmou o camisa 30, no Maracanã, antes de seguir:
- Quando cheguei, sabia que seria uma briga muito grande. O Flamengo só tem os melhores e eu vim para acrescentar. Tenho muita confiança no meu trabalho. Tendo a oportunidade de desempenhar outra função dentro da equipe, vou cada vez mais me dedicando. Cada vez vou ficar mais confortável nessa posição. Que eu venha crescer cada vez mais nos treinos - completou.Na zona mista, Marinho atendeu os jornalistas e, em diversas respostas, citou dois companheiros: David Luiz e Filipe Luís. Ao LANCE!, o atacante explicou porque recorre aos conselhos de dois dos mais experientes atletas do Flamengo, e que também fizeram carreira atuando pelo lado esquerdo.

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