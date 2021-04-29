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Marcus Vinicius Beck Lima, executivo do Cascavel, tem nome ventilado em clubes da Série B

Marcus Vinicius assumiu a gerência de futebol profissional do Cascavel em março de 2020...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 21:35

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 21:35
Crédito: Divulgação / FC Cascavel
Reconhecido pelo projeto de crescimento no formato de clube empresa, o Cascavel pode ter um desfalque para a sequência da temporada. Isso porque o executivo Marcus Vinicius Beck Lima tem sido nome constante em clubes da Série B.
> Marcelo pode perder Champions para ser mesário em eleições na EspanhaSem executivo, o Goiás e o Sampaio Corrêa, por exemplo, são alguns dos clubes que contam com o nome em uma lista de prováveis profissional para ocupar o cargo máximo da direção de futebol.
Marcus Vinicius assumiu a gerência de futebol profissional do Cascavel em março de 2020 e pela serpente realizou boa campanha na Série D.
Vice-presidente da ABEX (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol), Marcus, antes do Cascavel, acumulou passagem pelo Guarani, onde conquistou o acesso da Série C para a Série B. Ademais, no Criciúma, ele conquistou o acesso da Série B para a Série A. Marcus também soma passagens por ABC, Bahia e Paraná.

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