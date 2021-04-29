Marcus Vinicius Beck Lima, executivo do Cascavel, tem nome ventilado em clubes da Série B

Crédito: Divulgação / FC Cascavel

Reconhecido pelo projeto de crescimento no formato de clube empresa, o Cascavel pode ter um desfalque para a sequência da temporada. Isso porque o executivo Marcus Vinicius Beck Lima tem sido nome constante em clubes da Série B.

> Marcelo pode perder Champions para ser mesário em eleições na EspanhaSem executivo, o Goiás e o Sampaio Corrêa, por exemplo, são alguns dos clubes que contam com o nome em uma lista de prováveis profissional para ocupar o cargo máximo da direção de futebol.

Marcus Vinicius assumiu a gerência de futebol profissional do Cascavel em março de 2020 e pela serpente realizou boa campanha na Série D.