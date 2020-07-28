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Marcos Rocha iguala Dudu e é líder em assistências do Palmeiras no ano

Com o passe para gol para Ramires na vitória sobre o Água Santa, o lateral soma agora três assistências e está empatado com Dudu no quesito; no Paulista ele domina...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 14:35

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:35

Crédito: Lateral-direito soma três assistências no Campeonato Paulista (Agência Palmeiras/Divulgação
Marcos Rocha é o ‘homem-passe’ neste Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Com a assistência para o gol de Ramires no último domingo, na vitória de virada sobre o Água Santa por 2 a 1, o jogador agora soma três passes para gols na temporada.
Três também é a quantidade de passes que Dudu, ex-camisa 7 e agora no Al Duhail, do Qatar, detém. Porém, no caso do meio-campista, foram duas assistências pela Libertadores e uma pelo estadual.Além do passe de cabeça para Ramires no domingo, Marcos Rocha também presenteou Zé Rafael, na primeira rodada, diante do Ituano, e Willian, na terceira rodada, diante do Oeste. Ademais, o lateral-direito também é o jogador do atual elenco com mais passes para gols dentro do Allianz Parque, palco onde acontecerá a decisão desta quarta-feira, contra o Santo André, pelas quartas de final do Paulistão.No total, são dez assistências do jogador, o líder nesse ranking, à frente de Willian, com nove. De forma geral, Marcos Rocha ainda é o segundo maior garçom da arena, empatado com Róger Guedes e Robinho, atrás apenas de Dudu (35 assistências na casa palestrina). No ano passado, o lateral ele foi o segundo maior garçom do elenco, com sete passes a gol.
Marcos Rocha deve ser o titular na lateral-direita do time do Palmeiras nesta quarta-feira. Os 11 escolhidos do técnico Vanderlei Luxemburgo entrarão em campo às 21h30 diante do Santo André, pelo jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

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