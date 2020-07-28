Marcos Rocha iguala Dudu e é líder em assistências do Palmeiras no ano

Três também é a quantidade de passes que Dudu, ex-camisa 7 e agora no Al Duhail, do Qatar, detém. Porém, no caso do meio-campista, foram duas assistências pela Libertadores e uma pelo estadual.Além do passe de cabeça para Ramires no domingo, Marcos Rocha também presenteou Zé Rafael, na primeira rodada, diante do Ituano, e Willian, na terceira rodada, diante do Oeste. Ademais, o lateral-direito também é o jogador do atual elenco com mais passes para gols dentro do Allianz Parque, palco onde acontecerá a decisão desta quarta-feira, contra o Santo André, pelas quartas de final do Paulistão.No total, são dez assistências do jogador, o líder nesse ranking, à frente de Willian, com nove. De forma geral, Marcos Rocha ainda é o segundo maior garçom da arena, empatado com Róger Guedes e Robinho, atrás apenas de Dudu (35 assistências na casa palestrina). No ano passado, o lateral ele foi o segundo maior garçom do elenco, com sete passes a gol.