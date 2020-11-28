Marcos Rocha e Renan testam positivo para a Covid-19 e desfalcam Palmeiras

O Palmeiras tem mais dois desfalques por causa da Covid-19: o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Renan testaram positivo para o coronavírus e vão desfalcar o Verdão pelas próximas duas semanas.

A dupla fez os testes para a partida deste sábado (28) diante do Athletico-PR e, assim que foram confirmados os resultados, seus nomes foram retirados da lista de relacionados para o jogo. Gabriel Menino reassumiu a vaga na lateral direita, enquanto Emerson Santos segue ao lado de Gustavo Gómez na zaga de Abel Ferreira.Com mais de 20 atletas infectados desde que o surto no elenco alviverde começou, Abel Ferreira já contou com alguns retornos de jogadores que testaram positivo, casos de Luan, Matías Viña, Danilo, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic, Alane Empereur e Gabriel Silva.