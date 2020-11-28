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futebol

Marcos Rocha e Renan testam positivo para a Covid-19 e desfalcam Palmeiras

Dupla foi diagnosticada neste sábado (28) e já está em casa, cumprindo o isolamento social
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Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 16:47
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem mais dois desfalques por causa da Covid-19: o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Renan testaram positivo para o coronavírus e vão desfalcar o Verdão pelas próximas duas semanas.
A dupla fez os testes para a partida deste sábado (28) diante do Athletico-PR e, assim que foram confirmados os resultados, seus nomes foram retirados da lista de relacionados para o jogo. Gabriel Menino reassumiu a vaga na lateral direita, enquanto Emerson Santos segue ao lado de Gustavo Gómez na zaga de Abel Ferreira.Com mais de 20 atletas infectados desde que o surto no elenco alviverde começou, Abel Ferreira já contou com alguns retornos de jogadores que testaram positivo, casos de Luan, Matías Viña, Danilo, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic, Alane Empereur e Gabriel Silva.
Além destes, o Verdão espera mais importantes retornos durante a semana, uma vez que os dez dias de isolamento estipulados no protocolo da CBF vão se expirar para nomes como Willian e Raphael Veiga.

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