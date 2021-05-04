Marcos Rocha deve chegar aos 150 jogos pelo Palmeiras contra Defensa y Justicia

Bicampeão da Libertadores e atleta que mais atuou na competição de maneira consecutiva do elenco do Palmeiras, Marcos Rocha deve, contra o Defensa y Justicia, atingir a marca de 150 partidas pelo Maior Campeão Nacional.

– Muito feliz em poder entrar para a história do clube com essa marca. Poucos jogadores conseguem alcançar isso atualmente, e isso é uma honra vestir essa camisa tão importante do cenário nacional e internacional. Muito obrigado pela oportunidade – disse o jogador, via assessoria.O lateral chegou ao Verdão em 2018 e, desde então, entrou em campo 149 vezes e conquistou diversos títulos, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Além disso, o atleta é o vice-líder em assistências no Allianz Parque, somando 13 passes para gol.