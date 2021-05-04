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futebol

Marcos Rocha deve chegar aos 150 jogos pelo Palmeiras contra Defensa y Justicia

Lateral chegou no Verdão em 2018 e foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulistão e da Libertadores...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Bicampeão da Libertadores e atleta que mais atuou na competição de maneira consecutiva do elenco do Palmeiras, Marcos Rocha deve, contra o Defensa y Justicia, atingir a marca de 150 partidas pelo Maior Campeão Nacional.
– Muito feliz em poder entrar para a história do clube com essa marca. Poucos jogadores conseguem alcançar isso atualmente, e isso é uma honra vestir essa camisa tão importante do cenário nacional e internacional. Muito obrigado pela oportunidade – disse o jogador, via assessoria.O lateral chegou ao Verdão em 2018 e, desde então, entrou em campo 149 vezes e conquistou diversos títulos, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Além disso, o atleta é o vice-líder em assistências no Allianz Parque, somando 13 passes para gol.
O jogo de número 150 do lateral Marcos Rocha com a camisa do Palmeiras deve ocorrer na próxima terça-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), contra o desfalcado Defensa y Justicia, pela Libertadores.

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