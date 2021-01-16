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Marcos Paulo volta a sentir dores no pé; Fluminense divulga relacionados e fala em acidente doméstico

Atacante teve uma entorse no dedão do pé constatada, havia voltado aos treinos, mas acabou cortado da lista de relacionados para a partida deste sábado, contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 15:15

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 15:15

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Horas antes de entrar em campo para receber o Sport, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo a ser realizado às 19h deste sábado, no Maracanã e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Paulo é a ausência mais destacável da relação, pois o atacante voltou a sentir a dores.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Marcos Paulo passou por um pequeno acidente doméstico no dia 7, quando se queixou de dores e teve uma entorse no dedão do pé direito constatado. Depois do tratamento, ele participou de treinos na semana. Porém nesta sexta, voltou a relatar dores no local e, por isso, será baixa hoje. Ele ainda passará por novos exames no departamento médico para saber se há alguma patologia mais grave.
MUDANÇAS NA LISTA E NO TIME
Ainda sobre a lista de Marcão, em relação ao jogo anterior (na vexatória goleada sofrida para o Corinthians, por 5 a 0), saem Frazan, Miguel e Nascimento para as entradas de John Kennedy, Luiz Henrique e Felippe Cardoso
Marcão, aliás, retorna à beira do campo após se recuperar de Covid-19. O treinador promoverá as entradas de Martinelli, Luiz Henrique e Lucca nas vagas de Yuri, Hudson e Wellington Silva no time titular.
Portanto, o time que vai a campo deve ter: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferra, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo; Lucca, Luiz Henrique e Fred. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".
OUTROS DESFALQUES
Além de Marcos Paulo, outros desfalques para o jogo são o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda se recupera de cirurgia no apêndice, e Muriel. O goleiro sofreu forte pancada no rosto após bolada no treino e precisou ir para o hospital. João Lopes, do Sub-23, entrará em seu lugar.
TODOS OS RELACIONADOS
GoleirosJoão LopesMarcos Felipe
Laterais​Calegari Danilo BarcelosIgor JuliãoEgídio
Meio-campistas​HudsonMartinelliMichel AraújoNenêYago Felipe Yuri
Atacantes​Caio PaulistaFelippe CardosoFernando PachecoFredJohn KennedyLuccaLuiz HenriqueWellington Silva

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