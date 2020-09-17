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Marcos Paulo valoriza vitória, mas lamenta resultado magro: 'Acho que dava para fazer uma placar maior'

Atacante afirmou que equipe tricolor precisa de mais eficiência quando for ao ataque e projetou duelo de volta em Goiânia: 'Muito bom jogar com a vantagem'...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:21

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 00:21
Crédito: Marcos Paulo entrou no segundo tempo e melhorou o Flu - Lucas Merçon/Fluminense
Nesta quarta-feira, o Fluminense saiu na frente no duelo contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil e venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã. Em entrevista no fim da partida, Marcos Paulo, que entrou no decorrer da partida, admitiu que a equipe de Odair teve dificuldades de criar ofensivamente durante o jogo e comentou sobre a dupla de ataque que formou com Luiz Henrique no segundo tempo.
- A gente precisava de um pouco mais de eficiência. Acho que dava para fazer um placar maior hoje, mas conseguimos a vitória e foi um jogo bom. Consegui entrar e fazer algumas jogadas, criando boas chances. Quanto a mim e ao Luiz (Henrique), professor Odair está dando oportunidade de jogar mais por dentro, a gente vai tendo a oportunidade e quem tiver ali vai desempenhar bem - disse Marcos Paulo.
O atacante também projetou os próximos compromissos do Fluminense, contra Sport e Atlético, e exaltou a vantagem obtida pela equipe na primeira partida da Copa do Brasil.
- Primeiro vamos ter o jogo do Sport. É um jogo difícil, fora de casa, mas vamos para buscar a vitória. Em relação ao próximo jogo da Copa do Brasil, é muito bom jogar com a vantagem. Acho que eles vão ter que sair mais pra buscar o resultado, com isso vamos ter mais espaço e espero que eu possa ajudar para sair com a vitória novamente - finalizou Marcos Paulo.
No próximo domingo, o Fluminense viaja a Recife para encarar o Sport, às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vaga nas oitavas de final da competição será decidida no dia 24 de setembro, em Goiânia.

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