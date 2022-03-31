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Marcos Leonardo volta aos treinos no Santos. Léo Baptistão faz trabalho interno

Garoto ficou dez dias com a Seleção Sub-20 e fez sete gols em três amistosos...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 18:25

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:25

O treino do Santos nesta quinta-feira (31) contou com o reforço do atacante Marcos Leonardo. Ele retornou após disputar três amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20, realizado em Salvador. O atacante balançou as redes sete vezes.Vale lembrar que o artilheiro irá desfalcar o Santos na estreia na Copa Sul-Americana diante do Banfield, da Argentina, por ter pego três jogos de suspensão pela expulsão diante do Libertad na edição do ano passado. Ele deve voltar ao Peixe na estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense.
Ângelo e Léo Baptistão:
O atacante Ângelo continuou fazendo trabalhos de transição física no campo. O Menino da Vila apresentou uma evolução durante a reabilitação da lesão no bíceps femural da coxa direita, que sofreu no empate do Peixe com a Ferroviária em 3 a 3, na Fonte Luminosa, na penúltima rodada do Paulistão.Já o atacante Léo Baptistão, sentiu dores na panturrilha na manhã desta quarta-feira (30). Não foi diagnosticado nenhuma grave lesão, mas preservado no treino de ontem. Hoje, o jogador fez um trabalho interno.
Crédito: MarcosLeonardovoltouaostreinosdoSantosnestaquinta-feira(Foto:IvanStorti/Santos

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