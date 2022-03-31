Marcos Leonardo volta aos treinos no Santos. Léo Baptistão faz trabalho interno

O treino do Santos nesta quinta-feira (31) contou com o reforço do atacante Marcos Leonardo. Ele retornou após disputar três amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20, realizado em Salvador. O atacante balançou as redes sete vezes.Vale lembrar que o artilheiro irá desfalcar o Santos na estreia na Copa Sul-Americana diante do Banfield, da Argentina, por ter pego três jogos de suspensão pela expulsão diante do Libertad na edição do ano passado. Ele deve voltar ao Peixe na estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense.