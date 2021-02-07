Marcos Leonardo valoriza ponto do Santos em "iluminada" Goiânia

Crédito: Marcos Leonardo marcou o gol de empate do Santos e valorizou o resultado (Divulgação Twitter Santos

O Santos foi buscar o empate em Goiânia contra o Atlético Goianiense na noite deste sábado. Autor do gol do empate, Marcos Leonardo saiu duplamente satisfeito de campo.O jovem atacante, de apenas 17 anos, lembrou que a primeira vez que balançou as redes como jogador profissional do Santos foi marcado também na cidade, contra o Goiás. E fez questão de valorizar o ponto conquistado."Graças a Deus Goiânia está me iluminando, fiz meu primeiro gol aqui e pude ajudar hoje. Valorizar esse ponto, o importante é somar", comentou o atacante.

Com o empate, o Peixe chegou aos 47 pontos, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, e ainda pode cair na tabela dependendo dos próximos resultados na rodada. O último time na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América é o Corinthians, que está com 48.

Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e faça sua simulação