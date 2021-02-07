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futebol

Marcos Leonardo valoriza ponto do Santos em "iluminada" Goiânia

Garoto de apenas 17 anos havia marcado o primeiro gol como profissional pelo Alvinegro também na cidade, mas diante de outro adversário, o Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 23:38

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 23:38

Crédito: Marcos Leonardo marcou o gol de empate do Santos e valorizou o resultado (Divulgação Twitter Santos
O Santos foi buscar o empate em Goiânia contra o Atlético Goianiense na noite deste sábado. Autor do gol do empate, Marcos Leonardo saiu duplamente satisfeito de campo.O jovem atacante, de apenas 17 anos, lembrou que a primeira vez que balançou as redes como jogador profissional do Santos foi marcado também na cidade, contra o Goiás. E fez questão de valorizar o ponto conquistado."Graças a Deus Goiânia está me iluminando, fiz meu primeiro gol aqui e pude ajudar hoje. Valorizar esse ponto, o importante é somar", comentou o atacante.
Com o empate, o Peixe chegou aos 47 pontos, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, e ainda pode cair na tabela dependendo dos próximos resultados na rodada. O último time na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América é o Corinthians, que está com 48.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e faça sua simulação
O Peixe tem agora três jogos seguidos em casa na briga pela vaga na Libertadores. Confrontos diretos contra Corinthians e Fluminense serão na Vila Belmiro. O próximo desafio é também no estádio, no próximo sábado, diante o Coritiba.

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