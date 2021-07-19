Marcos Leonardo marca no fim, e Santos arranca empate com o invicto Bragantino

Crédito: Marcos Leonardo fez o gol do empate nos acréscimos (Ivan Storti / Santos

O Santos foi a Bragança Paulista neste domingo (18) encarar o Red Bull Bragantino, um dos times mais bem montados do Campeonato Brasileiro e, de quebra, tentar encerrar o jejum sem vitórias fora de casa na competição. Não conseguiu, mas trouxe um ponto importante. O empate por 2 a 2 com o único invicto da competição saiu graças a um gol do jovem Marcos Leonardo nos acréscimos.Sem poder contar com Jean Mota, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fernando Diniz promoveu a entrada de Carlos Sánchez pela primeira vez como titular após a cirurgia no joelho. O uruguaio foi o principal destaque do time, que só jogou bem no segundo tempo.O resultado levou o Santos a 16 pontos em 12 jogos disputados, o que mantém o time em posição intermediária na tabela do Brasileirão. O Red Bull Bragantino, por sua vez, se afasta um pouco da briga pela liderança com o Palmeiras.

O jogo

O jogo começou truncado e equilibrado, sem muita inspiração de ambas as equipes. Aos dez minutos, no entanto, em um lance infeliz de Moraes e Kaiky, o zagueiro se atrapalhou e perdeu a bola para Aderlan, que avançou em velocidade e cruzou para Alerrandro abrir o placar.

A boa marcação do time da casa impedia bola de chegar livre para Camacho dar início às jogadas ofensivas do Santos, e isso acabou sendo determinante para o resultado permanecer igual até a descida para os vestiários.

No segundo tempo, o cenário se alterou. O Santos voltou com Lucas Braga e Madson nas vagas de Gabriel Pirani e Pará, e o time melhorou. Camacho apareceu mais para o jogo, Marinho chamou a responsabilidade e Sánchez continuou bem.

O Santos martelou em busca do empate e, com isso, deu espaços na defesa. O Bragantino chegou a marcar o segundo, mas o gol foi anulado corretamente pelo VAR. Cleiton, por sua vez, fez três defesas excepcionais, e só não conseguiu segurar o baixinho Marcos Guilherme, que tentou duas vezes até empatar o jogo.

A zaga do Santos voltou a falhar ao deixar a bola passar e encontrar Ytalo para fazer 2 a 1, mas Marcos Leonardo, que substituiu Luiz Felipe, justamente após a falha no gol do Braga, aproveitou rebote de uma bola que bateu na trave e deixou tudo igual nos acréscimos: 2 a 2, e ponto suado conquistado.

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Depois deste difícil compromisso, o Santos dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e volta suas atenções para um desafio ainda mais difícil. O time viaja para a Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Independiente, em partida válida pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Peixe venceu por 1 a 0, gol de Kaio Jorge. O próximo adversário no Campeonato Brasileiro será o Atlético-GO, domingo que vem, às 18h15, na Vila Belmiro.FICHA TÉCNICABRAGANTINO 2 X 2 SANTOS

Data e hora: 18 de julho de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua CostaCartões amarelos: Marinho, Felipe Jonatan, Luiz Felipe, Sánchez, Zanocelo, Fernando Diniz (Santos); Maurício Barbiéri, Cuello, Weverson, Léo Ortiz (Bragantino).GOLS: Alerrandro (Bragantino), aos 10 minutos do 1º tempo (1 x 0), Marcos Guilherme (Santos), aos 23 minutos do 2º tempo (1 x 1); Ytalo (Bragantino), aos 38 minutos do 2º tempo (2 a 1); Marcos Leonardo (Santos), aos 49 minutos do 2º tempo (2 a 2).

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Weverson (Edimar); Raul, Lucas Evangelista e Praxedes (Ramirez); Helinho (Artur), Alerrandro (Ytalo) e Cuello. Téc: Maurício Barbiéri