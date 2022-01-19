Marcos Leonardo assina a renovação me assume a camisa 9 do Santos

O atacante Marcos Leonardo assinou sua renovação de contrato com o Santos nesta quarta-feira (19). O Menino da Vila, que já tinha acertado a prorrogação do vínculo após reunião no último sábado (15), esteve com o presidente Andres Rueda na Vila Belmiro e oficializou o novo acordo com o Peixe, válido até 2026.A joia santista também passa a usar a camisa 9. Vale destacar que o atacante Léo Baptistão, que até então usava o número no elenco santista, abriu mão do número para o Menino da Vila e passará a vestir a 92 no Campeonato Paulista.

- Passa um filme. Toda criança sonha em jogar em um grande clube, ainda mais no Santos, que revela tantos craques. Então eu fico feliz por ter renovado o contrato e daqui para frente é pensamento positivo sempre. Estou desde pequeno vestindo esse manto sagrado e quero cravar o meu nome na história do clube, ser ídolo aqui, fazer muitos gols e ganhar títulos. Sou eternamente grato ao Santos por ter aberto a porta, ter me dado a oportunidade e por mudar a minha vida - afirmou o atacantes de 18 anos.Natural de Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo chegou ao Alvinegro Praiano em agosto de 2014, aos 11 anos, por intermédio de uma franquia Meninos da Vila, na cidade de Taubaté. Artilheiro em todas as categorias de base do clube, subiu para os profissionais em agosto de 2020. Desde então, disputou 62 jogos e anotou 12 gols.

- Minha família saiu da Bahia em 2014 e veio morar em Taubaté, no Vale da Paraíba. E do lado da minha antiga casa tinha uma escolinha dos Meninos da Vila e meu pai me colocou para treinar lá. Tiveram umas avaliações, acabei passando e então comecei a construir minha trajetória aqui. Jogar no Santos é ser ousado e ter alegria. E uma coisa que é o diferencial daqui é ser um clube que te dá oportunidade muito cedo, então você cresce como pessoa e jogador muito rápido. Pude amadurecer rápido e, se Deus quiser, vou continuar crescendo. Vou aprender muito ainda, tenho muita história para viver e espero fazer isso aqui - concluiu o camisa 9.

Após concluir a renovação contratual de Marcos Leonardo em reuniões com o pai do atleta, Marcos Almeida e o empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR, ao lado do executivo Edu Dracena e do gerente Guilherme Lipi, o presidente Andres Rueda comemorou a permanência do Menino da Vila.

- Estamos muito contentes com a renovação do Marcos Leonardo. Meu pensamento sempre foi otimista, eu tinha certeza que seria um final feliz. Ele é um jogador que a gente gosta muito, admira muito, é Menino da Vila e queria ficar. Não conseguia enxergar ele, nesse momento, longe do Santos. A camisa 9 é dele e a bola está com ele. É botar a bola na rede e ser feliz e campeão no Santos - disse o mandatário santista.