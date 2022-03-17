Marcos Leonardo acredita que grupo do Santos vai dar a volta por cima

Marcos Leonardo foi eleito o craque do jogo no empate contra a Ferroviária, em Araraquara, por 3 a 3, na noite desta quarta-feira. O Menino da Vila marcou o segundo gol do Peixe, teve outro tento anulado e incomodou muito a defesa do time do interior durante todo o tempo que esteve em campo.Após o jogo, alguns torcedores que estiveram na Fonte Luminosa fizeram duras críticas aos jogadores e entoaram gritos de "time sem vergonha". Em entrevista ao canal da Federação Paulista de Futebol, o atacante comentou sobre o fato.- Torcida é assim, quando não ganha não tá bom. É continuar trabalhando dia a dia que a gente vai melhorar e sair dessa situação. Agora é um jogo decisivo. Continuar trabalhando forte para sair vitorioso no sábado e tirar o Santos dessa situação - disse o atacante.O Peixe chega na última rodada com chance de classificação para as quartas de final do Paulistão, mas também com risco de rebaixamento para a Série A-2. Para ficar com a vaga, precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.