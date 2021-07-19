Marcos Leonardo acerta com novos agentes e situação pode facilitar renovação com o Santos

Estrela do empate por 2 a 2 do Santos com o Red Bull Bragantino, no domingo (18), o atacante Marcos Leonardo acertou com novos agentes para gerenciar sua carreira. O Menino da Vila entrou aos 42 minutos do segundo tempo e marcou o gol do empate santista nos acréscimos.Agora, Marcos Leonardo faz parte do grupo Dodici Sports BR, empresa também gerencia outros atletas nas categorias de base em outros clubes. Fernando Brito, um dos representantes do atacante falou sobre a nova parceria.
- Estamos felizes em fazer parte da gestão de uma carreira tão promissora como a do Léo (Marcos Leonardo). Juntamente com ele e a família esperamos alcançar todos os sonhos de um grande atleta - afirmou.
Com 18 anos e destaque das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal na última temporada e já recebe sondagens por equipes do exterior. O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas, com renovação automática de mais duas.A multa rescisória do jogador está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta. O presidente Andres Rueda chegou a falar sobre a renovação do atacante, mas via sempre como "travada" devido a essa troca de agentes. Com contrato até outubro de 2022, o acordo pode facilitar sob o comando dos novos agentes.