Marcos Leonardo acerta com novos agentes e situação pode facilitar renovação com o Santos

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Estrela do empate por 2 a 2 do Santos com o Red Bull Bragantino, no domingo (18), o atacante Marcos Leonardo acertou com novos agentes para gerenciar sua carreira. O Menino da Vila entrou aos 42 minutos do segundo tempo e marcou o gol do empate santista nos acréscimos.Agora, Marcos Leonardo faz parte do grupo Dodici Sports BR, empresa também gerencia outros atletas nas categorias de base em outros clubes. Fernando Brito, um dos representantes do atacante falou sobre a nova parceria.

- Estamos felizes em fazer parte da gestão de uma carreira tão promissora como a do Léo (Marcos Leonardo). Juntamente com ele e a família esperamos alcançar todos os sonhos de um grande atleta - afirmou.