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Marcos Júnior marca e dá assistência em goleada do Yokohama, que se aproxima da liderança na J-League

Com quatro gols e um passe nos últimos cinco jogo, ex-Fluminense vive grande fase...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 15:09
Crédito: Divulgação
Sem saber o que é derrota desde maio no Campeonato Japonês, o Yokohama Marinos venceu mais uma neste sábado. E mais uma vez com boa participação do brasileiro Marcos Júnior, ex-Fluminense, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 0 sobre o Vegalta Sendai. Léo Ceará (três vezes) e Jua Amano completaram o placar.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueEsse foi o quarto gol de Marcos Junior nos últimos cinco jogos do Yokohama, que venceu nada menos que dez jogos dos últimos onze válidos pela J-League. Essa incrível sequência fez com que a vantagem do Kawasaki Frontale, líder da competição com 63 pontos, diminuísse para quatro pontos.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Com o bom momento individual e coletivo, Marcos Júnior já mirou o próximo compromisso do Yokohama Marinos, que será contra Sagan Tosu, terceiro colocado, com 44 pontos.
- O nosso time está vivendo um grande momento, mas isso não vai ficar significar nada se relaxarmos. Sabemos que cada jogo é uma decisão para nós. O confronto de quarta-feira é mais um deles - disse.

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