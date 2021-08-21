Marcos Júnior marca e dá assistência em goleada do Yokohama, que se aproxima da liderança na J-League

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Sem saber o que é derrota desde maio no Campeonato Japonês, o Yokohama Marinos venceu mais uma neste sábado. E mais uma vez com boa participação do brasileiro Marcos Júnior, ex-Fluminense, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 0 sobre o Vegalta Sendai. Léo Ceará (três vezes) e Jua Amano completaram o placar.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueEsse foi o quarto gol de Marcos Junior nos últimos cinco jogos do Yokohama, que venceu nada menos que dez jogos dos últimos onze válidos pela J-League. Essa incrível sequência fez com que a vantagem do Kawasaki Frontale, líder da competição com 63 pontos, diminuísse para quatro pontos.

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Com o bom momento individual e coletivo, Marcos Júnior já mirou o próximo compromisso do Yokohama Marinos, que será contra Sagan Tosu, terceiro colocado, com 44 pontos.