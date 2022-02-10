O meia-atacante Marcos Guilherme vai completar 50 jogos com a camisa do Santos. Ele estará a disposição do técnico Fábio Carille para a partida desta quinta-feira diante o São Bernardo, às 19 horas, na Vila Belmiro pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogador entrou em todas as partidas da competição até agora e pode completar a marca na Vila.- Fico contente e honrado por chegar a essa marca em tão pouco tempo. Vim para o Santos sabendo da grandeza do clube e com muita vontade de poder ajudar o time a buscar os seus objetivos. Desde o meu primeiro dia aqui, fui muito bem recebido por todos. Todo esse carinho só me motiva, ainda mais, a buscar novas marcas e conquistar títulos com essa camisa - comemorou o jogador.