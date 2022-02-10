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Marcos Guilherme vai completar 50 jogos com a camisa do Santos

Meia-atacante entrou nos últimos jogos do Peixe e teve boa participação...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 15:01
O meia-atacante Marcos Guilherme vai completar 50 jogos com a camisa do Santos. Ele estará a disposição do técnico Fábio Carille para a partida desta quinta-feira diante o São Bernardo, às 19 horas, na Vila Belmiro pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogador entrou em todas as partidas da competição até agora e pode completar a marca na Vila.- Fico contente e honrado por chegar a essa marca em tão pouco tempo. Vim para o Santos sabendo da grandeza do clube e com muita vontade de poder ajudar o time a buscar os seus objetivos. Desde o meu primeiro dia aqui, fui muito bem recebido por todos. Todo esse carinho só me motiva, ainda mais, a buscar novas marcas e conquistar títulos com essa camisa - comemorou o jogador.
Marcos Guilherme chegou ao Peixe por empréstimo em maio do ano passado e se consolidou no time. Polivalente, ele já disputou 49 partidas com a camisa santista, sendo 41 como titular, marcou seis gols e deu quatro assistências. Na temporada, já são quatro partidas pelo Paulistão. O meia-atacante avaliou a campanha no estadual.- O Campeonato Paulista é o estadual mais equilibrado e difícil do Brasil. Nosso próximo adversário começou bem a competição e a gente sabe que será mais um jogo duro. É muito importante somar o maior número de pontos possíveis neste início de torneio pra ganhamos confiança. Isso nos ajudará a brigar pela vaga no grupo, que é bem forte e será disputado até a última rodada - concluiu Marcos Guilherme.
Crédito: MarcosGuilheremevaicompletar50jogoscomacamisadoSantos(Foto:Divulgação/Santos

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