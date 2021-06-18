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Marcos Guilherme lamenta derrota do Santos no Maracanã: 'Estou indignado'

Jogador viu o Peixe melhor na partida e lamentou mais uma revés do time no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:37

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:37

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Maracanã. O Peixe não era derrotado há quatro jogos e com o revés, agora está dois jogos sem vencer. Com quatro pontos em quatro jogos, a equipe ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão.No final do duelo, Marcos Guilherme analisou o confronto. Em entrevista ao canal Première, o jogador não escondeu sua decepção com o resultado.- Difícil de falar. Estou indignado de perder um jogo desse. Fomos melhores, mas não fizemos o gol. Primeiro tempo tivemos duas ou três chances ali, se fizéssemos pelo menos um, ficaríamos mais tranquilos, mais abertos. É aquilo: quem não faz está sujeito a tomar. Eles fizeram o gol, se fecharam... Goleiro deles fez grande partida. Jogo estava na nossa mão, mas acabamos perdendo - disse o meia-atacante.Essa foi a segunda derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Na estreia da competição, a equipe foi batida por 3 a 0 para o Bahia, em Salvador. Na sequência, o time venceu o Ceará em casa e empatou com o Juventude, jogo também disputado na Vila Belmiro. Na próxima rodada, o Peixe fará o clássico contra o São Paulo na Baixada Santista.

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