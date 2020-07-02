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futebol

Marcos Guilherme exalta o protocolo de treino do Internacional

Apesar dos casos de COVID-19, o atacante se diz seguro dentro do Colorado...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 18:37
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Nesta semana, o Internacional confirmou que quatro atletas testaram positivo nos exames da COVID-19 e ligou o sinal de alerta no restante do elenco, mas a diretoria mantém os trabalhos diários no CT Parque Gigante.

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