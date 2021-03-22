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futebol

Marcos Guilherme exalta o grupo do Internacional

Atacante foi o grande nome do Colorado na vitória diante do Novo Hamburgo no fim de semana...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:50
Crédito: Atacante foi o autor do gol da vitória do Inter (Divulgação/Internacional
Após recusar uma oferta do Fortaleza e mostrar comprometimento com o Internacional, o atacante Marcos Guilherme foi o destaque do Colorado ao marcar o gol da vitória do Novo Hamburgo por 1 a 0.
+ Federação internacional de estatísticas lista os melhores clubes da América do Sul na última década. Veja o ranking!
Contente pelo seu desempenho e os três pontos na conta da equipe, o atacante fez questão de valorizar seus companheiros.
‘Vitória importante do grupo, jogo difícil, gramado difícil. Fico feliz pela vitória’, disse o atacante, antes de completar:
‘Temos trabalhado a semana toda tentando entender as ideias do treinador, é de muito posse e movimentação. Acredito que já jogamos melhor que no jogo passado. É seguir trabalhando para melhorar mais ainda’, completou.
+ 20 jovens do futebol brasileiro que estão no radar de clubes europeus
O próximo jogo do Internacional acontece no meio da semana, quando a equipe encara o Caxias, no Beira-Rio.

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