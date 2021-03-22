Marcos Guilherme exalta o grupo do Internacional

Após recusar uma oferta do Fortaleza e mostrar comprometimento com o Internacional, o atacante Marcos Guilherme foi o destaque do Colorado ao marcar o gol da vitória do Novo Hamburgo por 1 a 0.
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Contente pelo seu desempenho e os três pontos na conta da equipe, o atacante fez questão de valorizar seus companheiros.
‘Vitória importante do grupo, jogo difícil, gramado difícil. Fico feliz pela vitória’, disse o atacante, antes de completar:
‘Temos trabalhado a semana toda tentando entender as ideias do treinador, é de muito posse e movimentação. Acredito que já jogamos melhor que no jogo passado. É seguir trabalhando para melhorar mais ainda’, completou.
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O próximo jogo do Internacional acontece no meio da semana, quando a equipe encara o Caxias, no Beira-Rio.