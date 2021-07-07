Marcos Guilherme conquista a Vila com menos de dois meses no Santos

Marcos Guilherme não tem dois meses de Vila Belmiro e já se destaca no Santos. Contratado por empréstimo do Internacional no final do mês de maio, o meia-atacante é titular absoluto da equipe de Fernando Diniz e coleciona bons números com a camisa alvinegra.Com o manto santista, são 11 jogos e quatro gols. Ele já é um dos destaques da equipe quando se fala em gols e assistências.Pelo Colorado, foram 42 jogos, dois gols, quatro assistências e 32 passes decisivos. O atleta chegou no Beira-Rio em janeiro de 2020 e desembarcou na Vila na última semana de maio. Pelo Santos, só no Brasileirão são dez jogos, três gols e uma assistência. É o jogador que mais participa de lances de gol do time.No Peixe, o meia-atacante rapidamente ganhou a posição de titular e fazendo diversas funções. Primeiro jogou mais como ponta, aberto na esquerda, depois recuado, vindo de trás. Agora, com a lesão recente do artilheiro Kaio Jorge, o atacante "relâmpago marquinhos", como vem sendo chamado nas redes sociais em referência ao personagem principal do desenho “Carros”, nas últimas partidas jogou como um falso 9.