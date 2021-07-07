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Marcos Guilherme conquista a Vila com menos de dois meses no Santos

Titular absoluto do time, meia-atacante é o líder em participações em gols do Santos no Campeonato Brasileiro. Jogador chegou ao Peixe por empréstimo junto ao Internacional...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 18:13
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Marcos Guilherme não tem dois meses de Vila Belmiro e já se destaca no Santos. Contratado por empréstimo do Internacional no final do mês de maio, o meia-atacante é titular absoluto da equipe de Fernando Diniz e coleciona bons números com a camisa alvinegra.Com o manto santista, são 11 jogos e quatro gols. Ele já é um dos destaques da equipe quando se fala em gols e assistências.Pelo Colorado, foram 42 jogos, dois gols, quatro assistências e 32 passes decisivos. O atleta chegou no Beira-Rio em janeiro de 2020 e desembarcou na Vila na última semana de maio. Pelo Santos, só no Brasileirão são dez jogos, três gols e uma assistência. É o jogador que mais participa de lances de gol do time.No Peixe, o meia-atacante rapidamente ganhou a posição de titular e fazendo diversas funções. Primeiro jogou mais como ponta, aberto na esquerda, depois recuado, vindo de trás. Agora, com a lesão recente do artilheiro Kaio Jorge, o atacante "relâmpago marquinhos", como vem sendo chamado nas redes sociais em referência ao personagem principal do desenho “Carros”, nas últimas partidas jogou como um falso 9.
Recentemente, após mais uma boa atuação, o técnico Fernando Diniz elogiou a partição do jogador no Santos.
- Para mim é só uma confirmação, eu não esperava algo diferente. O Marcos ainda tem tendência de rendimento. É um jogador que eu acho que foi subutilizado pelos clubes que passou. Taticamente ele é muito interessante, por dentro ou por fora. Para nós foi uma satisfação poder trazer ele, era a terceira vez que tentava trazer. Sabia muito bem quem estava trazendo - comentou Diniz.
Contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Allianz Parque, a função que Marcos Guilherme fará no time ainda não é conhecida, mas certo é que ele estará em campo, e como titular do Peixe.

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