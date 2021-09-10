Marcos Guilherme aposta no sucesso de Carille no Santos

Apenas dois jogadores do atual elenco do Santos, o volante Camacho e o atacante Marcos Guilherme, já trabalharam com o novo técnico do Peixe, Fábio Carille. O primeiro trabalhou com o comandante no Corinthians e o segundo atuou com o treinador na Arábia Saudita, em 2018, e fez três gols em 13 jogos com o técnico.- Sobre o professor Carille, eu trabalhei com ele na Arábia, então sei da qualidade e do que ele pode nos oferecer. Ontem (quinta), mesmo sendo o primeiro dia, já ficou bem claro para nós a forma que ele trabalha, e acho que tem tudo para dar certo - afirmou Marcos Guilherme.
O jogador foi indicado ao Santos justamente por Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Cuiabá. Marcos Guilherme fez questão de agradecer ao ex-treinador e desejar sucesso. Diniz acertou com o Vasco nesta quinta.- Queria agradecer, acho que até em nome do grupo, todo o trabalho que o Diniz fez aqui. Todos nós aprendemos muito com ele. Infelizmente, os resultados não vieram, mas desejamos muito sucesso na carreira, pois é um cara que nos ajudou bastante - afirmou o meia.