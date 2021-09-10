futebol

Marcos Guilherme aposta no sucesso de Carille no Santos

Marcos Guilherme trabalhou com o técnico Fábio Carille na Arábia Saudita e aposta no sucesso do treinador no Peixe. Estreia será neste sábado diante do Bahia...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:28

Crédito: Fábio Carille vai estrear no Santos neste sábado diante do Bahia (Crédito: Reprodução/Santos
Apenas dois jogadores do atual elenco do Santos, o volante Camacho e o atacante Marcos Guilherme, já trabalharam com o novo técnico do Peixe, Fábio Carille. O primeiro trabalhou com o comandante no Corinthians e o segundo atuou com o treinador na Arábia Saudita, em 2018, e fez três gols em 13 jogos com o técnico.- Sobre o professor Carille, eu trabalhei com ele na Arábia, então sei da qualidade e do que ele pode nos oferecer. Ontem (quinta), mesmo sendo o primeiro dia, já ficou bem claro para nós a forma que ele trabalha, e acho que tem tudo para dar certo - afirmou Marcos Guilherme.
O jogador foi indicado ao Santos justamente por Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Cuiabá. Marcos Guilherme fez questão de agradecer ao ex-treinador e desejar sucesso. Diniz acertou com o Vasco nesta quinta.- Queria agradecer, acho que até em nome do grupo, todo o trabalho que o Diniz fez aqui. Todos nós aprendemos muito com ele. Infelizmente, os resultados não vieram, mas desejamos muito sucesso na carreira, pois é um cara que nos ajudou bastante - afirmou o meia.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

