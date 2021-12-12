Marcos Felipe se torna o jogador que mais atuou com a camisa do Fluminense em um só ano

O calendário do futebol brasileiro na temporada foi bastante apertado devido às complicações pela pandemia do Covid-19. Dessa forma, Marcos Felipe atingiu a marca como o atleta que mais vezes defendeu o Fluminense em um ano, com 76 jogos disputados em 2021. O goleiro superou o zagueiro Jair Marinho, que atuou em 75 partidas em 1960.> De olho na Libertadores, Fluminense se volta inicialmente no mercado para jogadores mais 'cascudos'

O futebol brasileiro foi paralisado durante três meses em razão da pandemia. Assim, ainda no ano de 2021, houve a reta final da temporada de 2020 e, por isso, a quantidade de jogos no ano aumentou. O Fluminense disputou 80 partidas. O levantamento é de João Boltshauser, historiador especialista na história do clube.

Marcos Felipe comentou sobre o recorde atingido e exaltou a importância dos funcionários do clube para que o goleiro pudesse alcançar a marca.

- É muito difícil você jogar tantas partidas no ano assim, pois depende de muito descanso, preparação mental, ter uma alimentação correta e regularidade, etc. Dentro do nosso clube temos grandes profissionais que nos auxiliam nisso tudo, são os preparados de goleiros, psicóloga, nutricionista... Graças a Deus consegui terminar a temporada sem lesões e isso é uma coisa que conta muito. Espero que ano que vem possamos fazer um grande ano - disse Marcos Felipe.

> Busca por aprimorar a criatividade do Fluminense em campo é um dos desafios da diretoria

Além do goleiro, Yago também entrou na lista dos jogadores que mais defenderam o Fluminense em um ano. O meia disputou 73 jogos em 2021 e entrou em quarto colocado no ranking.