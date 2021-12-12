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Marcos Felipe se torna o jogador que mais atuou com a camisa do Fluminense em um só ano

Calendário apertado do ano de 2021 devido a pandemia influenciou para que o goleiro participasse de 76 das 80 partidas do Flu no ano
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 16:33

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 16:33

O calendário do futebol brasileiro na temporada foi bastante apertado devido às complicações pela pandemia do Covid-19. Dessa forma, Marcos Felipe atingiu a marca como o atleta que mais vezes defendeu o Fluminense em um ano, com 76 jogos disputados em 2021. O goleiro superou o zagueiro Jair Marinho, que atuou em 75 partidas em 1960.> De olho na Libertadores, Fluminense se volta inicialmente no mercado para jogadores mais 'cascudos'
O futebol brasileiro foi paralisado durante três meses em razão da pandemia. Assim, ainda no ano de 2021, houve a reta final da temporada de 2020 e, por isso, a quantidade de jogos no ano aumentou. O Fluminense disputou 80 partidas. O levantamento é de João Boltshauser, historiador especialista na história do clube.
Marcos Felipe comentou sobre o recorde atingido e exaltou a importância dos funcionários do clube para que o goleiro pudesse alcançar a marca.
- É muito difícil você jogar tantas partidas no ano assim, pois depende de muito descanso, preparação mental, ter uma alimentação correta e regularidade, etc. Dentro do nosso clube temos grandes profissionais que nos auxiliam nisso tudo, são os preparados de goleiros, psicóloga, nutricionista... Graças a Deus consegui terminar a temporada sem lesões e isso é uma coisa que conta muito. Espero que ano que vem possamos fazer um grande ano - disse Marcos Felipe.
> Busca por aprimorar a criatividade do Fluminense em campo é um dos desafios da diretoria
Além do goleiro, Yago também entrou na lista dos jogadores que mais defenderam o Fluminense em um ano. O meia disputou 73 jogos em 2021 e entrou em quarto colocado no ranking.
Crédito: MarcosFelipeatuoupeloFluminenseem76jogosnoanode2021(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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