Marcos Felipe lamenta empate do Fluminense e fala sobre correções na defesa: 'Evitar tantos contra-ataques'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O Fluminense empatou contra o Vasco por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após o apito final, em entrevista à Cariocão TV, Marcos Felipe, do Tricolor, lamentou o resultado e analisou a partida.

De acordo com ele, o Fluminense buscou propor mais o jogo e atacar mais, o que deixou o time mais exposto. Portanto, o goleiro acredita que é necessário algumas correções na parte defensiva para evitar tomar uma alta quantidade de contra-ataques. > Fluminense oficializa patrocínio de laboratório de alta complexidade- Primeiramente agradecer a Deus pelas defesas, mas a gente queria sair com os três pontos. Tentamos propor jogo, ir mais para frente, atacar mais e, automaticamente, fica um pouco exposto, mas temos que acertar essa parte defensiva para poder evitar tantos contra-ataques e a gente conseguir concretizar em gol para sair com os três pontos.

Marcos Felipe fez uma atuação segura no clássico. Quando perguntando sobre a defesa mais difícil que fez, ele não conseguiu lembrar o nome do jogador, mas disse que foi em um chute cruzado. O lance em questão aconteceu aos 37 minutos da etapa final, quando Laranjeira encontrou Gabriel Pec sozinho pelo lado esquerdo, que conseguiu uma forte finalização à meta Tricolor.

- No chute cruzado, nem lembro qual foi o jogador, mas achei a mais difícil.

Um lance que também chamou a atenção ocorreu aos 20 minutos da etapa final. Pec cruzou para Figueiredo que cabeceou fraquinho. Marcos Felipe fez a defesa, mas escorreu e soltou a bola que, por pouco, não sobrou para o atacante Cano colocar o Vasco em vantagem.