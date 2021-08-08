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futebol

Marcos Felipe lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'A gente não pode aceitar jogar dessa maneira'

O goleiro foi o grande destaque do Tricolor e evitou uma derrota por mais gols contra o América-MG, no Independência...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:08
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Marcos Felipe não ficou satisfeito com a postura do Fluminense na derrota para o América-MG por 1 a 0, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, neste domingo. Em entrevista à TV Globo, o goleiro destacou que o time precisa entrar mais focado dentro de campo e ressaltou a necessidade de buscar sempre a vitória.> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as Olimpíadas- Acho que a gente tem que entrar mais concentrado. Foi o que eu falei no início, independentemente do adversário, nós temos que entrar focado, porque são jogos muito difíceis nesse Brasileiro, é uma maratona. Nós temos jogos importantes pela Libertadores, pela Copa do Brasil e temos que focar também no Brasileiro. A gente não pode aceitar jogar dessa maneira, temos que buscar os três pontos sempre - comentou.> Veja a tabela do BrasileirãoEssa foi, inclusive, a terceira derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. No entanto, Marcos Felipe destacou que a pressão sobre o elenco sempre vai existir, com vitórias ou derrotas, e que o grupo precisa se cobrar para voltar a vencer.
- A pressão sempre vai existir, vencendo, perdendo... Isso é, se tratando de Fluminense, a cobrança sempre vai existir. A gente tem que se cobrar, nosso grupo tem que ver o que a gente pode melhorar para conseguir as vitórias.

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