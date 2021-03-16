Marcos Felipe estreia na temporada 2021 com vitória e chega a 10 jogos sem perder pelo Fluminense

O Fluminense se prepara para a tão sonhada participação na Copa Libertadores 2021. Com a classificação garantida para a fase de grupos, o clube preferiu dar 10 dias de folga para os profissionais e iniciar o Carioca com o sub-23. Diante do Flamengo, alguns reservas estiveram à disposição de Roger Machado, e um titular da campanha do Brasileirão: o goleiro Marcos Felipe.
Com o triunfo no primeiro clássico da temporada, o arqueiro Tricolor fez a sua estreia e acumula 10 vitórias seguidas com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. O jogador adquiriu moral com o grupo e sonha em ser titular da equipe na competição continental. Nas duas primeiras rodadas, ele não esteve em campo nas derrotas para Resende e Portuguesa, mas sim o jovem Pedro Rangel.
Em 2020, Marcos Felipe foi reserva de Muriel durante a passagem do técnico Odair Hellmann em grande parte da temporada. Com a saída do comandante e o retorno de Marcão, o arqueiro reassumiu a titularidade e subiu de produção junto com a defesa tricolor na parte final do Brasileirão. Depois da goleada sofrida para o Corinthians por 5 a 0, o time não perdeu mais e o goleiro teve boas atuações.
Apesar de parte da torcida ter desconfiança com os arqueiros do elenco, o camisa 1 espera dar sequência à boa fase tanto no Carioca, quanto na Copa Libertadores. Vale lembrar que desde Diego Cavalieri, nenhum goleiro se firmou no gol Tricolor e foi incontestável. No Brasileirão, a sequência positiva foi contra Sport, Coritiba, Botafogo, Goiás, Bahia, Atlético-MG, Ceará, Santos e Fortaleza. Cabe salientar que no final de 2019, Marcos Felipe foi titular sob o comando de Marcão e o Fluminense também teve uma boa sequência invicta nas últimas seis rodadas. Diante de Atlético-MG, CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians, o Tricolor não perdeu e encerrou sua campanha no Brasileirão daquele ano garantindo um vaga na Sul-Americana.
O técnico Roger Machado também venceu em sua estreia e iniciará o seu trabalho com o grupo profissional e reforços na quarta. A tendência é que na próxima rodada, diante do Bangu, o time seja novamente composto por reservas. O novo comandante quer aproveitar a semana para preparar bem a equipe para a sequência da temporada.
Série invicta de Marcos Felipe com a camisa do Fluminense
Fluminense 1x0 Sport - Campeonato Brasileiro 2020Coritiba 3x3 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 2x0 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 3x0 Goiás - Campeonato Brasileiro 2020Bahia 0x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 0x0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 3x1 Ceará - Campeonato Brasileiro 2020Santos 1x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 2x0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 2020Flamengo 0x1 Fluminense - Campeonato Carioca 2021