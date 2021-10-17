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futebol

Marcos Felipe define vitória do Fluminense como 'coroação' pela atuação contra Athletico-PR

Goleiro destaca após 1 a 0 na Arena da Baixada neste domingo (17): 'Fizemos um belo jogo'...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 18:17

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:17

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O goleiro Marcos Felipe não escondeu a relevância do Fluminense garantir os três pontos ao bater o Athletico-PR por 1 a 0 em plena Arena da Baixada, neste domingo (17). Em entrevista à Rede Globo logo depois do jogo válido pela vigésima-sétima rodada do Brasileirão, o jogador falou sobre o triunfo.- A gente sabia que seria um jogo duro, viemos aqui para propor o nosso jogo. Graças a Deus, fomos coroados com os três pontos - e apontou:
- Hoje (domingo) fizemos uma bela atuação. Agora, é pensar no próximo jogo - completou.
O Fluminense foi a 36 pontos em 26 partidas. Neste sábado (23), os tricolores enfrentam o Flamengo, às 19h.

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