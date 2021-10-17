Marcos Felipe define vitória do Fluminense como 'coroação' pela atuação contra Athletico-PR

O goleiro Marcos Felipe não escondeu a relevância do Fluminense garantir os três pontos ao bater o Athletico-PR por 1 a 0 em plena Arena da Baixada, neste domingo (17). Em entrevista à Rede Globo logo depois do jogo válido pela vigésima-sétima rodada do Brasileirão, o jogador falou sobre o triunfo.- A gente sabia que seria um jogo duro, viemos aqui para propor o nosso jogo. Graças a Deus, fomos coroados com os três pontos - e apontou: