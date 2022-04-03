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Marcos Felipe comemora conquista do Carioca e reforça sentimento de grupo: 'Quando ganha, é todo mundo'

Goleiro do Fluminense não atuou na final do Carioca, mas ressaltou que todos os jogadores contribuíram para o título durante a campanha...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 16:59
No último sábado, o Fluminense conquistou o Carioca 2022 ao bater o Flamengo, pelo placar acumulado por 3 a 1. Apesar de não ter entrado em campo na decisão, Marcos Felipe disse que todo o grupo tem o mérito pela taça e vibrou com o título estadual. O goleiro ainda descreveu o apoio dos jogadores reservas durante o jogo, que ajudaram a motivar os titulares. - Que venham mais coisas boas esse ano. É uma alegria muito grande mesmo. Quando perde, é todo mundo. Quando ganha, é todo mundo. Desde o início do jogo, cada carrinho era uma vibração, cada falta era uma cobrança no árbitro. Tudo isso influencia porque temos líderes no grupo, jogadores de muita qualidade. Isso contribuiu para que a gente conquistasse o título.Após o título no Carioca, o Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta. O Tricolor receberá o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, às 19h15, em jogo válido pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Crédito: MarcosFelipeprojetououtrostítulosnoanodoFluminense (Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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