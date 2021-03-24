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Marcos Felipe chega ao sexto pênalti defendido da carreira e 12 jogos invicto no Fluminense

Goleiro salvou o Tricolor quando a partida contra o Boavista ainda estava empatada e ganha ainda mais confiança como titular de Roger Machado...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense ainda não sofreu gols desde que Marcos Felipe voltou a ser o titular neste Campeonato Carioca. O jogador de 24 anos já soma 12 partidas de invencibilidade, contando com a boa sequência do fim da última temporada. Os bons números quase foram ameaçados nesta terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, em Bacaxá, mas o goleiro agarrou o sexto pênalti da carreira e ajudou a equipe no momento em que o duelo ainda estava empatado.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Como profissional, esta foi a segunda penalidade defendida pelo arqueiro. Em sua primeira oportunidade como titular, ainda em 2017, Marcos Felipe, aos 20 anos, era o terceiro goleiro e defendeu um pênalti na vitória por 3 a 0 contra o Volta Redonda. Em 2019, ele até evitou outra cobrança, no empate por 1 a 1 com o Avaí, mas acabou se adiantando e o VAR cancelou o lance. No chute que valeu, o jogador não repetiu o feito.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Na base, Marcos Felipe tem mais quatro cobranças defendidas. Na Al Kass Cup, um torneio de futebol sub-17 interclubes que acontece no Qatar, o goleiro pegou dois contra o Real Madrid nas quartas de final e um contra o Paris Saint-Germain na decisão. Com a camisa da Seleção Brasileira, ele ainda defendeu uma penalidade contra a Coreia do Sul, na estreia do Torneio de Toulon de 2014.O goleiro até chegou a se colocar à disposição no início da nova temporada, mas retornou apenas para o clássico com o Flamengo. Contra o Bangu, ele fez uma defesa milagrosa que garantiu a magra vitória por 1 a 0, em São Januário. Desde que tomou a posição de Muriel, Marcos Felipe vem agradando, apesar de ter tido algumas falhas ao longo do caminho.
Vale lembrar que até o fim de 2019 o jovem goleiro era apenas a terceira opção do Fluminense. No total, Marcos Felipe soma 40 partidas oficiais como profissional, sendo 30 como titular. Ele chegou a ter uma passagem pelo Macaé em 2015, mas, exceto por este momento, sempre vestiu a camisa do Tricolor.
Veja os jogos de invencibilidade de Marcos Felipe como titular:
Fluminense 1x0 Sport - Campeonato Brasileiro 2020Coritiba 3x3 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 2x0 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 3x0 Goiás - Campeonato Brasileiro 2020Bahia 0x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 0x0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 3x1 Ceará - Campeonato Brasileiro 2020Santos 1x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 2x0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 2020Flamengo 0x1 Fluminense - Campeonato Carioca 2021Bangu 0x1 Fluminense - Campeonato Carioca 2021Boavista 0x2 Fluminense - Campeonato Carioca 2021

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