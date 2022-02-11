Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Felipe celebra os 100 jogos na meta do Fluminense: 'Sozinhos, não alcançamos essas marcas'
futebol

Marcos Felipe celebra os 100 jogos na meta do Fluminense: 'Sozinhos, não alcançamos essas marcas'

Goleiro tricolor suporte que teve ao subir para o profissional do clube e empenho em campo: 'Temos que estar em todos os momentos preparados'...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 18:41
O goleiro Marcos Felipe expôs sua emoção ao falar sobre ter chegado aos 100 jogos com a camisa do Fluminense. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), o jogador de 25 anos destacou.- É uma satisfação muito grande completar essa marca no clube que fui formado. Não é fácil. Como falei em outros momentos, sozinho a gente não alcança essas marcas. Tive todo o suporte desde 2009 até a minha subida ao profissional contribuiu para eu chegar nessa marca - declarou.
O goleiro também falou sobre o desafio de se aprimorar a cada dia.
- Temos que estar em todos os momentos preparados, independentemente da situação. Trabalhamos diariamente a parte técnica, tática e psicológica. Isso é o que exige nossa profissão. Exige muito do nosso corpo. Exige muito da nossa mente. Tudo isso é muito trabalhado, independente de desconfiança ou não - disse.
O Fluminense volta a campo no domingo (13), quando encara a Portuguesa, no Nilton Santos.
Crédito: 'Trabalhamosdiariamenteapartetécnica,táticaepsicológica.Issoéoqueexigenossaprofissão',afirmouogoleiro(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados