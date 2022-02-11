Marcos Felipe celebra os 100 jogos na meta do Fluminense: 'Sozinhos, não alcançamos essas marcas'

O goleiro Marcos Felipe expôs sua emoção ao falar sobre ter chegado aos 100 jogos com a camisa do Fluminense. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), o jogador de 25 anos destacou.- É uma satisfação muito grande completar essa marca no clube que fui formado. Não é fácil. Como falei em outros momentos, sozinho a gente não alcança essas marcas. Tive todo o suporte desde 2009 até a minha subida ao profissional contribuiu para eu chegar nessa marca - declarou.

O goleiro também falou sobre o desafio de se aprimorar a cada dia.

- Temos que estar em todos os momentos preparados, independentemente da situação. Trabalhamos diariamente a parte técnica, tática e psicológica. Isso é o que exige nossa profissão. Exige muito do nosso corpo. Exige muito da nossa mente. Tudo isso é muito trabalhado, independente de desconfiança ou não - disse.

O Fluminense volta a campo no domingo (13), quando encara a Portuguesa, no Nilton Santos.