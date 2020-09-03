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futebol

Marcos elogia Gustavo Gómez e pede raça aos jogadores do Palmeiras

Ex-goleiro usou as redes sociais para enaltecer o zagueiro após o empate contra o Internacional, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 13:03
Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!
Depois do empate contra o Internacional, pela sétima rodada do Brasileirão, o ex-goleiro Marcos resolveu elogiar o zagueiro Gustavo Gómez – e cutucar outros jogadores do Palmeiras que estavam em campo. Um dos melhores na partida, o paraguaio foi exaltado por sua raça nas redes sociais do ídolo alviverde.
- Torce sua camisa suada num copo e mistura na jarra de suco de alguns aí, talvez raça seja transmissível – escreveu ele no Instagram. Apesar de mais um atuação abaixo do esperado, Gómez foi um dos que se destacou positivamente na equipe do Palmeiras. Além de forte defensivamente, foi dele que saiu o cruzamento certeiro para a cabeça de Luiz Adriano fazer o gol que garantiu o empate nos minutos finais.
Com o resultado, o Verdão segue sem perder no Campeonato Brasileiro (duas vitórias e quatro empates), mas não convence pelas atuações. São dez pontos conquistados e a sétima colocação na tabela.

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