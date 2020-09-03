Marcos elogia Gustavo Gómez e pede raça aos jogadores do Palmeiras

Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!

Depois do empate contra o Internacional, pela sétima rodada do Brasileirão, o ex-goleiro Marcos resolveu elogiar o zagueiro Gustavo Gómez – e cutucar outros jogadores do Palmeiras que estavam em campo. Um dos melhores na partida, o paraguaio foi exaltado por sua raça nas redes sociais do ídolo alviverde.

- Torce sua camisa suada num copo e mistura na jarra de suco de alguns aí, talvez raça seja transmissível – escreveu ele no Instagram. Apesar de mais um atuação abaixo do esperado, Gómez foi um dos que se destacou positivamente na equipe do Palmeiras. Além de forte defensivamente, foi dele que saiu o cruzamento certeiro para a cabeça de Luiz Adriano fazer o gol que garantiu o empate nos minutos finais.