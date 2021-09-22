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Marcos elogia elenco do Palmeiras e relembra Série B pelo Verdão: ‘Falei que ia ficar e subir’

Ex-goleiro e ídolo palmeirense negou uma proposta do Arsenal para jogar a segunda divisão pelo Maior Campeão Nacional
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Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação
O ex-goleiro Marcos é um dos maiores nomes da história do Palmeiras. Multicampeão e com apelido de santo, o ex-camisa 12 é lembrado por ter negado uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, para jogar a Série B pelo Verdão.
Marcos comentou a situação em entrevista ao PodPah Podcast, afirmando que, apesar do salário alto, não seria feliz na Inglaterra.– Tinha amor envolvido. Quando perdia, a derrota era muito doída. Mas a alegria era dobrada. É que nem ter Ferrari. Ter na Itália é legal, mas ter Ferrari no Brasil é mais legal. Eu gostava de jogar aqui. Não nasci pra viver em Londres.
– O Palmeiras queria vender e fui lá (para o Arsenal). O pessoal fala que não passei no teste, mas não foi. Estava voando, mas senti que não seria feliz. Ganharia dinheiro, mas a vida seria ruim. Eu era feliz no Palmeiras. Fui tomar café e era 70 reais. Pensei: “não ia fazer nem café nessa porra”. Goleiro é louco mesmo. Falei que ia voltar e jogar a Série B. Até o pessoal da Mancha falou que eu merecia um time melhor. Falei que ia ficar e subir essa porra.
Além disso, o ex-arqueiro falou sobre o elenco atual do Palmeiras, afirmando que não critica nenhum dos atletas, que, em janeiro, foram campeões da Libertadores.– Eu evito cornetar esse elenco do Palmeiras. Os caras ganharam três títulos no ano passado. Jogando praticamente todo dia. Depois de ganhar a Libertadores, eu ia querer ficar 20 dias na praia, o Weverton nem voltou pra casa.
Marcos iniciou sua trajetória no Palmeiras em 1992. No clube, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, entre outros. No total, o ex-goleiro atuou em 533 jogos.

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