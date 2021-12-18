Marcos Braz revela que lateral-direito está de saída do Flamengo

Minutos antes de embarcar para Portugal, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversou com jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na tarde deste sábado. E, além de comentar sobre a possibilidade de contratar Jorge Jesus e outros treinadores portugueses, foi conciso ao definir que João Lucas não retornará ao clube.- Qual João Lucas que está voltando? Não (ao ser respondido pela repórter Isabelle Costa quem estava no Cuiabá), ele não estará voltando - disse Braz.

João Lucas de tem vínculo com o Flamengo até junho de 2022. Estava cedido ao Cuiabá desde maio deste ano e, por lá, atuou em 34 das 38 rodadas pelo Dourado no Campeonato Brasileiro. E ainda deu duas assistências.

João Lucas ainda não sabe qual será o seu destino e, junto aos seus representantes, deve negociar uma rescisão de contrato amigável junto ao Flamengo, onde foi contratado em 2019, após passagem pelo Bangu.