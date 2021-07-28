Marcos Braz responde Eduardo Paes no Twitter e põe pressão por torcida no Maracanã: 'Agora podemos?'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em meio à resistência de Eduardo Paes em autorizar a presença de público nos estádios no Rio de Janeiro, Marcos Braz pôs pressão em plena rede social. Através de uma postagem do prefeito carioca no Twitter, o vice-presidente de futebol do Flamengo utilizou o espaço e o questionou sobre a possibilidade do clube atuar diante da torcida no Maracanã.- Que legal! Agora podemos jogar no Maracanã com público? - postou Braz, que está na Europa na busca por reforços, em resposta à seguinte mensagem de Eduardo Paes aos seus seguidores:

- Bom dia! Com a chegada das vacinas, retomamos hoje a aplicação da 1ª dose no Rio. Apesar do atraso na distribuição, conseguimos manter nosso calendário original. Se não houver novos imprevistos, todos os cariocas adultos estarão vacinados até o próximo dia 18. Bora vacinar! Há cinco dias, o Flamengo enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã, visando ao duelo da volta das quartas da Libertadores, contra o Olimpia-PAR, dia 18. No entanto, o clube ainda tem esbarrado na resistência de Paes e, por isso, estuda outras duas opções para atuar com público após convites: João Pessoa, capital da Paraíba, e Brasília, capital federal.

Sobretudo de olho na Libertadores, a prioridade do Flamengo, que viu os custos operacionais em Brasília serem altos e um público aquém do esperado nas oitavas do torneio (cerca de 5 mil pessoas), segue sendo conseguir viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do Maracanã - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura do Rio.

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A pressão rubro-negra nas redes sociais também veio de Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube da Gávea, que compartilhou uma reportagem a respeito da liberação da volta parcial do público em Belo Horizonte com a seguinte legenda no Twitter, na última noite: