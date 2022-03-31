Marcos Braz lamenta derrota e pede calma para reverter: 'O Flamengo tem total capacidade para isso'

O Flamengo finalizou mais, porém não conseguiu sair com a vitória e por falhas coletivas e individuais viu o Fluminense abrir 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz lamentou o resultado e disse que equipe tem que ter tranquilidade para reverter a desvantagem no próximo sábado. - Não foi o resultado que a gente esperava. Nenhum rubro-negro esperava isso. Aconteceu o 2 a 0 e são dois jogos. E a gente tem 90 minutos para poder reverter esse quadro. Os jogadores são capacitados e estão bem treinados para isso. E vamos esperar o sábado - disse, e emendou:

- A questão não é a cobrança. Você ainda tem outro jogo e os jogadores estão chateados. Não é um resultado que se imaginava. Mas tem mais noventa minutos, tem que ter calma e tranquilidade dentro do possível. O que não quer dizer que tenha que ficar na inércia para poder chegar e reverter esse quadro. O Flamengo tem total capacidade para isso. Mas só pode acontecer no sábado e tem que ter tranquilidade nos treinamentos- completou.

Durante o segundo tempo, o zagueiro Léo Pereira cometeu um erro individual que comprometeu o resultado, o defensor perdeu a bola e gerou o contra-ataque para o primeiro gol de Germán Cano. No segundo, a defesa se mostrou desorganizada e deu espaço para mais um ataque letal do rival.

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O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão Carioca de 2022. O Rubro-negro necessita vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis e ainda sonhar com o tetracampeonato inédito.