Marcos Braz fica na bronca com pênalti não marcado na vitória do Flamengo sobre o Internacional

Nem mesmo a vitória do Flamengo sobre o Internacional, por 2 a 1, foi suficiente para deixar os rubro-negros plenamente satisfeitos. O vice de futebol do clube, Marcos Braz, se irritou com a arbitragem no Beira-Rio.Em sua rede social, o dirigente ficou na bronca com o pênalti não marcado de Moisés sobre Everton Ribeiro. O Rubro-Negro vencia por 2 a 0 os colorados naquele momento. O Flamengo está com 66 pontos (a oito do Atlético-MG. Nesta terça-feira (23), a equipe de Renato Gaúcho enfrentará o Grêmio, em jogo adiado da segunda rodada do Brasileirão.