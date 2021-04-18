Marcos Braz fala sobre situação de Arrascaeta no Flamengo: 'Tem que chegar em um denominador comum'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo embarcou na noite deste domingo para Buenos Aires, onde enfrentará o Vélez na terça-feira, pela estreia na Libertadores. No Aeroporto do Galeão, o vice-presidente Marcos Braz falou com jornalistas e comentou sobre a situação de Arrascaeta, que foi centro de polêmica na última semana. Ao site "ge", o dirigente confirmou que existe um pedido do empresário, mas destacou a boa relação entre as partes e disse acreditar em uma resolução.

+ Entenda os valores e o imbróglio envolvendo Flamengo e Arrascaeta - Não vejo nenhum acinte, nenhuma situação ruim. Tem que chegar em um denominador comum na hora certa, com tranquilidade, sempre resguardando o clube - disse Braz, antes de completar:

- A gente tem uma excelente relação com o atleta e também com o empresário, quando foi feita a negociação. Tem, de fato, esse pleito, por parte do empresário. Acho que é um pleito normal. Infelizmente, neste momento, a gente não pode acatar esse pleito, mas a relação com o jogador sempre foi o melhor possível. É um jogador que a gente respeita muito e sempre respeitou muito as coisas aqui no Flamengo. Sempre está solícito, é um craque de bola. Com calma e tranquilidade, a gente vai resolver isso tudo.

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Na rápida conversa, Marcos Braz também comentou sobre a situação de Rogério Ceni. Apesar das críticas por parte da torcida. o VP de futebol defendeu a permanência do treinador no Flamengo.

- Há uma semana a gente ganhou a Supercopa. É um treinador que já deu certo no Flamengo. Está preparando o time para uma competição internacional. Não temos nenhum motivo para fazer uma ruptura de uma hora para outra. O elenco gosta, tem uma relação boa. A diretoria também.

- Quando foi campeão, o torcedor apoiou. Agora, vieram dois resultados ruins, e a gente respeita a torcida. A nossa posição é não agir muitas vezes com o coração, temos que ser frios. Para tirar um técnico, tem que colocar outro, tem um tabuleiro que se mexe. A gente confia no trabalho deles e os jogadores também, posso assegurar - completou.

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