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Marcos Braz fala sobre situação de Arrascaeta no Flamengo: 'Tem que chegar em um denominador comum'

No embarque do Flamengo para Buenos Aires, VP de futebol comenta sobre negociação com o meia uruguaio: 'Infelizmente, neste momento, a gente não pode acatar esse pleito'...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 20:22
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo embarcou na noite deste domingo para Buenos Aires, onde enfrentará o Vélez na terça-feira, pela estreia na Libertadores. No Aeroporto do Galeão, o vice-presidente Marcos Braz falou com jornalistas e comentou sobre a situação de Arrascaeta, que foi centro de polêmica na última semana. Ao site "ge", o dirigente confirmou que existe um pedido do empresário, mas destacou a boa relação entre as partes e disse acreditar em uma resolução.
+ Entenda os valores e o imbróglio envolvendo Flamengo e Arrascaeta - Não vejo nenhum acinte, nenhuma situação ruim. Tem que chegar em um denominador comum na hora certa, com tranquilidade, sempre resguardando o clube - disse Braz, antes de completar:
- A gente tem uma excelente relação com o atleta e também com o empresário, quando foi feita a negociação. Tem, de fato, esse pleito, por parte do empresário. Acho que é um pleito normal. Infelizmente, neste momento, a gente não pode acatar esse pleito, mas a relação com o jogador sempre foi o melhor possível. É um jogador que a gente respeita muito e sempre respeitou muito as coisas aqui no Flamengo. Sempre está solícito, é um craque de bola. Com calma e tranquilidade, a gente vai resolver isso tudo.
+ Com Arrascaeta em campo, Flamengo realiza último treino no Ninho antes de viagem para Argentina
Na rápida conversa, Marcos Braz também comentou sobre a situação de Rogério Ceni. Apesar das críticas por parte da torcida. o VP de futebol defendeu a permanência do treinador no Flamengo.
- Há uma semana a gente ganhou a Supercopa. É um treinador que já deu certo no Flamengo. Está preparando o time para uma competição internacional. Não temos nenhum motivo para fazer uma ruptura de uma hora para outra. O elenco gosta, tem uma relação boa. A diretoria também.
- Quando foi campeão, o torcedor apoiou. Agora, vieram dois resultados ruins, e a gente respeita a torcida. A nossa posição é não agir muitas vezes com o coração, temos que ser frios. Para tirar um técnico, tem que colocar outro, tem um tabuleiro que se mexe. A gente confia no trabalho deles e os jogadores também, posso assegurar - completou.
+ Flamengo divulga relacionados para encarar o Vélez; veja lista
Nesta segunda-feira, o Flamengo realiza atividade no CT do Boca Juniors e encerra a preparação para o duelo contra o Vélez Sarsfield. A partida está marcada para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no José Amalfitani.

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