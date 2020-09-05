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Marcos Braz fala sobre reação de Gabigol e detona gramado do Maracanã: 'O pior do Brasil'

VP de futebol fez duras críticas ao estado do campo do Maracanã...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 19:48
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Gabriel Barbosa foi o protagonista da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Ao entrar na etapa final, o camisa 9 fez o gol da vitória por 2 a 1 aos 41 minutos da etapa final, mas, mesmo assim, deixou o gramado do Maracanã irritado. Ainda no túnel, foi abraçado por Marcos Braz, que falou sobre a reação do atacante.
- Não teve nada. Fui falar com ele, parabenizar pelo gol. Não teve absolutamente nada - disse ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", antes de ser novamente questionado sobre a relação entre Gabriel e Dome Torrent:
- Tudo tranquilo, todos felizes com a terceira vitória consecutiva, sendo dois jogos fora difíceis. Agora temos um clássico, com um time muito bem armado, ótimo técnico. O Campeonato Brasileiro é assim, muito duro, com viagens.VP DETONA O MARACANÃ
Alvo de críticas de Diego logo após o apito final da partida entre Flamengo e Fortaleza, o gramado do Maracanã também foi detonado pelo vice-presidente de futebol rubro-negro. Marcos Braz lamentou o estado e classificou o estádio como dono do pior gramado do Brasil. "Mais um título", disse, em tom irônico.
- Acho que saímos do Maracanã com mais um título. Certeza absoluta: é o pior gramado do Brasil. Está um horror, não existe e não sei como que faz. Desesperador - finalizou Marcos Braz ao deixar o Maracanã neste sábado.

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