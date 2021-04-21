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Marcos Braz fala sobre a situação de Arrascaeta: 'Na hora certa vamos chegar a um denominador comum'

VP de futebol do Flamengo respondeu a perguntas da imprensa no desembarque da delegação, nesta quarta, e ainda enalteceu a vitória do clube sobre o Vélez, na Argentina...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 11:10

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 11:10
Crédito: Juan Mabromata / POOL / AFP
O Flamengo desembarcou no Rio no início da manhã desta quarta-feira, dia de folga para o elenco, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, atendeu aos jornalistas presentes no saguão do Galeão. Além de enaltecer o triunfo na Argentina - vitória de virada sobre o Vélez Sarsfield -, o dirigente comentou a respeito da situação de Arrascaeta. O uruguaio, autor do golaço que sacramentou o triunfo por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, em Buenos Aires, vive um imbróglio com o clube em prol de uma valorização salarial.
- Não muda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar - disse Braz.
- É bom deixar claro que é um jogador com dois anos e oito meses de contrato, o Flamengo paga nos dias corretos, mas não significa que não vamos olhar e analisar para ter o reajuste ou qualquer coisa esperada por ele - emendou o VP.
Marcos Braz ainda falou sobre "esperar um pouquinho" ao também ser abordado a respeito de Gerson, que está em uma situação similar a de Arrascaeta.
- Estreamos na Libertadores, contra um time argentino, na Argentina... Não é qualquer time. Importante começar esse campeonato da maneira que começamos.
PRÓXIMOS JOGOS
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.

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