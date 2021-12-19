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Marcos Braz, em chegada a Lisboa: 'Jorge Jesus é uma opção natural'

Vice-presidente de futebol do Flamengo tem uma reunião marcada com o treinador e ídolo clube, que está atualmente no Benfica...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 15:03

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:03

Já em Portugal para iniciar uma série de reuniões a fim de contratar o novo técnico do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, conversou com a imprensa portuguesa presente no aeroporto de Lisboa, neste domingo, e afirmou que Jorge Jesus, pelo histórico de sucesso no Rio, "é uma opção natural": - Tenho uma relação pessoal com o Jorge, por quem tenho um carinho enorme. Quando vim buscá-lo (em 2019), acreditou em mim e no projeto esportivo que apresentei. Cumpri tudo o que tratei com ele, e o Jorge é sempre uma opção natural, apesar de ter contrato em vigor (Benfica) - falou Braz, emendando:
- Como já disse no Brasil, Jorge Jesus não é um projeto, pode ser uma opção. Não viemos resgatar ninguém, nem nenhum projeto que tenha ficado para trás. Queremos construir algo para o futuro.
Marcos Braz também confirmou que confirmou que Carlos Carvalhal (Braga), Paulo Sousa (seleção da Polônia), Paulo Fonseca (sem clube) e Rui Vitória (recém-demitido do Spartak Moscou) também são alvos do Flamengo:
- São grandes nomes da escola portuguesa de treinadores. Viemos para resolver a questão do treinador. Se vai demorar um, dois ou três dias, não posso precisar - afirmou o VP do Fla.
Braz e Spindel iniciam as reuniões neste domingo e devem ficar até o dia 23 em Portugal para reuniões em prol de um novo treinador (veja mais aqui).
Crédito: JesuseBrazcomemoramotítulodaTaçaGuanabarade2020noMaracanã(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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