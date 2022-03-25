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Marcos Braz e Bruno Spindel avaliam grupo do Flamengo na Libertadores: 'De bom tamanho'

Rubro-Negro está no Grupo H com Universidad Católica, Sporting Cristal e Talleres...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 13:13

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:13

Universidad Católica (CHL), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG): esses serão os adversários do Flamengo no Grupo H da Copa Libertadores, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira. O Rubro-Negro está em busca do Tri da América, e, na avaliação de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, respectivamente, a chave "ficou de bom tamanho".- Não vou falar que eu gostei, mas vejo, em função dos outros, quando se analisa logística, tradição, pontos que não dão para deixar de analisar, está de bom tamanho. Agora é se preparar, vê quais serão os caminhos, os jogos, pois isso é importante. Por exemplo, quando jogaremos na Argentina? Vamos jogar contra o Grêmio, Inter lá e vai pegar viagem de lá ou... Por exemplo, dependendo de quando será o jogo contra o Cuiabá, você vai direto para o Peru (enfrentar o Sporting Cristal) - afirmou Marcos Braz em entrevista à FlaTV.
- Do ponto de logística, ficou de bom tamanho. Mas não tem escolha de adversário, temos que trabalhar duro, virar a cabeça de uma competição para outra, calendário é duro, o foco é sempre o próximo jogo, não perder foco em nenhuma competição. São os grandes desafios durante a temporada toda - complementou Spindel. A tabela da fase de grupos da Copa Libertadores ainda será divulgada pela Conmebol. Antes do torneio continental, o time de Paulo Sousa tem a final do Campeonato Carioca pela frente. Nos dias 31 de março e 3 de abril, o Rubro-Negro enfrenta o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo.
Crédito: MarcosBrazeBrunoSpindelnoNinhodoUrubu(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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