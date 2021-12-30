Marcos Braz detalha acordo com Paulo Sousa e busca por técnico do Flamengo: 'Não teve novela'

No dia seguinte ao anúncio de Paulo Sousa como técnico do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou sobre a movimentação da diretoria, em Portugal, reforçou a confiança no treinador escolhido e explicou porque o clube decidiu não aguardar por Jorge Jesus, demitido do Benfica nesta semana.Confira as declarações do dirigente, ainda em Portugal, ao canal TNT Sports.Movimentação da diretoria por um técnico em Portugal

Foi muito intenso, mas, na minha avaliação, não foram tantos dias. As pessoas deram uma conotação pejorativa a isso, por interesse, achando que tinha novela, seriado. Não teve nada. O Flamengo chegou aqui em uma semana e na outra o Flamengo já tinha um técnico, uma comissão técnica, com todas pessoas envolvidas que achávamos que deveriam ser contratadas já contratadas.

Tiveram algumas movimentações após isso, que nada tem a ver com o Flamengo, que deu parecer que iria estar em curso outras ações, mas não foi nada disso.

Paulo Sousa tinha um contrato, tínhamos que respeitar a maneira que o técnico queria encerrar esse contrato. Fez boas relações onde estava trabalhando. Com muito cuidado, da sua maneira, rompeu esse contrato. Foi isso que aconteceu.

O Flamengo está aqui há 10 dias, fizemos reuniões com esse técnico, para dar as informações que ele estava precisando. O Paulo conhece bem o elenco do Flamengo, mas apenas precisava de informações internas para começar a trabalhar. Já está fazendo isso há algum tempo.

Escolha por Paulo Sousa

O Paulo é um grande treinador, passou por países e clubes que o capacitaram. É uma pessoa preparada, com uma comissão técnica que é acima da média. São pontos que nos deixaram tranquilos. Foi a primeira pessoa com que nos reunimos. Foi uma reunião extensa no dia seguinte a nossa chegada. Era uma decisão difícil, no conjunto da obra, mas, por várias vezes, dissemos que o objetivo do Flamengo era vir a Portugal, contratar um técnico e uma comissão técnica capacitada para tocar o Flamengo em 2022. Tinha outra pessoa que era uma opção razoável pelo histórico recente, com tantas conquistas. Viemos para cá, não foi possível exercer essa opção, e rapidamente resolvemos de outra maneira.

Decisão de não aguardar Jorge Jesus

O que posso falar é que quando o Flamengo chegou na Europa, o tempo era nosso aliado. O elenco só se apresenta no dia 10, poderíamos fazer algumas ações, tínhamos um tempo razoável para entender e conhecer um ou dois técnicos. Quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, com calma, decidimos. Foi isso o que aconteceu. Eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo, respeito a preocupação em relação a ser um determinado nome. O Marcos Braz até poderia querer esperar mais um pouco, mas o vice-presidente de futebol chegou no limite. Não podia esperar mais um dia. Posso dizer o mesmo do Bruno Spindel. Entendemos que o tempo não era mais nosso aliado, isso colocaria em risco algumas ações e o Flamengo veio para cá determinado e planejado.

Não tem novela nenhuma. Em uma semana o Flamengo tinha um técnico direcionado. Foi isso que aconteceu. Esperamos que 2022 seja um ano muito feliz. Tenho convicção que foi a melhor escolha do Flamengo.

Próximos passos de Paulo Sousa

O Paulo está fazendo reuniões com a comissão técnica, são sete pessoas de três países diferentes. Estamos passando informações. Estamos fazendo reuniões com ele. Com o Paulo ainda não contratado é uma, depois de contratado é outra. Você dá mais informações para que ele tome as decisões e faça o trabalho. O Paulo e a comissão técnica irão para a primeira semana. É uma questão de logística, voos lotados, mas vamos ajustar isso.