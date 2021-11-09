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Marcos Braz critica arbitragem, mas admite Flamengo abaixo do esperado: 'Precisamos ajustar para a reta final'

Vice-presidente de futebol do Flamengo falou após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Arena Condá...
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Publicado em 

09 nov 2021 às 11:10

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O empate em 2 a 2 com a lanterna Chapecoense, na Arena Condá nesta segunda-feira, frustrou torcedores, jogadores e dirigentes do Flamengo. As reclamações foram por conta da arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), mas também pela atuação ruim do time de Renato Gaúcho, que vê a chance de conquistar o título do Brasileirão cada vez menor. Após a partida, o vice-presidente de futebol Marcos Braz admitiu o momento ruim da equipe.- Flamengo não foi bem no jogo, não vem bem tecnicamente. Mas isso não tem nada a ver com a arbitragem. São erros que dão medo. No lance do Gabigol, por exemplo, ele estava bem atrás (linha de meio-campo), dentro do campo dele. Quer dizer… são erros primários. Não tem nem o que falar. E aí você junta isso com o Flamengo que não vem bem tecnicamente, as coisas não vêm acontecendo. Isso faz parte, quer dizer: não deveria fazer parte, mas é o que está acontecendo. E aí… erros de arbitragem. Não dá nem para falar, chega a ser ruim, chato - afirmou Marcos Braz, à ESPN, após o empate em 2 a 2.Com 54 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, atrás do Palmeiras, com 55, e do líder Atlético-MG, com 65. Se o título nacional está distante, a decisão da Libertadores está no horizonte rubro-negro, e, como explicou Marcos Braz, ajustes precisam ser feitos para o duelo com o Palmeiras.
- Situação é difícil, mas não é impossível. No fim do mês teremos uma final de Libertadores. Ainda temos muita coisa para disputar até o fim da temporada - disse Braz, antes de complementar visando a final da Libertadores, no dia 27:
- Precisamos ajustar para essa reta final. A gente trabalha para sanear os problemas. Temos que ter calma e força. A torcida está chateada porque o Flamengo não vem jogando o futebol esperado para o fim de temporada e perto de um jogo tão importante como uma final de Libertadores - finalizou.

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