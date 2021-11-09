Marcos Braz critica arbitragem, mas admite Flamengo abaixo do esperado: 'Precisamos ajustar para a reta final'

O empate em 2 a 2 com a lanterna Chapecoense, na Arena Condá nesta segunda-feira, frustrou torcedores, jogadores e dirigentes do Flamengo. As reclamações foram por conta da arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), mas também pela atuação ruim do time de Renato Gaúcho, que vê a chance de conquistar o título do Brasileirão cada vez menor. Após a partida, o vice-presidente de futebol Marcos Braz admitiu o momento ruim da equipe.- Flamengo não foi bem no jogo, não vem bem tecnicamente. Mas isso não tem nada a ver com a arbitragem. São erros que dão medo. No lance do Gabigol, por exemplo, ele estava bem atrás (linha de meio-campo), dentro do campo dele. Quer dizer… são erros primários. Não tem nem o que falar. E aí você junta isso com o Flamengo que não vem bem tecnicamente, as coisas não vêm acontecendo. Isso faz parte, quer dizer: não deveria fazer parte, mas é o que está acontecendo. E aí… erros de arbitragem. Não dá nem para falar, chega a ser ruim, chato - afirmou Marcos Braz, à ESPN, após o empate em 2 a 2.Com 54 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, atrás do Palmeiras, com 55, e do líder Atlético-MG, com 65. Se o título nacional está distante, a decisão da Libertadores está no horizonte rubro-negro, e, como explicou Marcos Braz, ajustes precisam ser feitos para o duelo com o Palmeiras.