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Marcos Braz comemora liberação do público em partidas do Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo se manifestou após notícia de que jogos do Flamengo servirão como eventos-teste na cidade do Rio de Janeiro...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:20
Crédito: Paula Reis / Flamengo
Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz comemorou a decisão da Prefeitura em liberar parcialmente o público em jogos do clube a partir do dia 15 de setembro. As partidas contra o Grêmio, pela Copa do Brasil e Brasileirão, e Barcelona (EQU), servirão como eventos-teste no município do Rio de Janeiro.
- Antes tarde do que nunca! - publicou o dirigente do Flamengo nesta terça.A direção do Flamengo, há meses, lutando pela volta do público no Maracanã. Até agora, contudo, o clube ainda não tinha entendido as condições exigidas pela Prefeitura como viáveis financeiramente para a realização das partidas.

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