Marcos Braz comemora liberação do público em partidas do Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz comemorou a decisão da Prefeitura em liberar parcialmente o público em jogos do clube a partir do dia 15 de setembro. As partidas contra o Grêmio, pela Copa do Brasil e Brasileirão, e Barcelona (EQU), servirão como eventos-teste no município do Rio de Janeiro.

- Antes tarde do que nunca! - publicou o dirigente do Flamengo nesta terça.A direção do Flamengo, há meses, lutando pela volta do público no Maracanã. Até agora, contudo, o clube ainda não tinha entendido as condições exigidas pela Prefeitura como viáveis financeiramente para a realização das partidas.