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Marcos Braz abre o jogo sobre saída de Gerson do Flamengo: 'Bom para o clube e para o jogador'

Transferência do volante para o Olympique de Marselha pode render até 30 milhões de euros aos cofres rubro-negros...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Antes de fazer a despedida do Flamengo, Gerson realizou nesta terça-feira o último treino como atleta rubro-negro. Como forma de homenagem ao atleta, a primeira parte da atividade foi transmitida ao vivo pela FlaTV, que contou com a participação de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. O dirigente aproveitou a ocasião para abrir o jogo sobre a negociação com o Olympique de Marselha.
+ Gerson é mais um a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era Landim- Eu tenho certeza que o Gerson fez o seu papel. O Gerson chegou muito bem, é uma pessoa muito querida no grupo e foi muito participativo nos títulos do Flamengo. E apareceu uma proposta muito boa para o jogador. Nada mais natural que ele procure novos ares. O Gerson veio, foi campeão e foi para o clube, foi bom para ele. Vida que segue.
Os valores definitivos não foram revelados pelos clubes, mas estima-se que Gerson foi vendido ao Olympique de Marselha por 25 milhões de euros, mais bonificações que podem levar o negócio a 30 milhões de euros. O Flamengo ainda terá direito a 20% do valor de uma eventual transferência futura. Marcos Braz fez questão de ressaltar que a proposta foi boa para o clube e para o jogador.
- As pessoas não tratam isso com naturalidade. O Flamengo teve uma proposta que foi boa para o clube e para o jogador também. O empresário do Gerson é o pai dele. Ele nos trouxe: "Entre a gente e o clube, está tudo certo. Vê se interessa para o Flamengo." O pai foi correto e transparente, e a gente foi também analisando e dando o aceite em uma proposta que a gente considerou boa - disse Braz, antes de finalizar:
- O Flamengo precisava vender, vendeu, o jogador quer ir, está indo embora. A vida é como ela é.
+ Torcida do Flamengo prepara homenagem para Gerson em sua despedida: 'Não tenho palavras para agradecer'
Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã a partir das 19h (de Brasília). O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.

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