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Marco Antônio valoriza vitória do Botafogo na Série B: 'Conseguimos fazer valer nossa força'

Meio-campista destacou dificuldade da segunda divisão do Brasileirão, mas ressaltou união do grupo do Botafogo na busca pelo acesso à Série A...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 15:38
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Foi no sufoco, mas o Botafogo venceu o Vila por 3 a 2 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Após abrir 3 a 0 no placar, o Alvinegro permitiu que a equipe goiana encostasse no placar.
+ Análise: Botafogo tinha tudo para dar um domingo de paz ao torcedor, mas ainda traz ponta de desconfiança
Após a partida, Marco Antônio ressaltou a dificuldade da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o camisa 70 valorizou o resultado e exaltou o Alvinegro.
- Sabemos que a Série B não é fácil. Conseguimos fazer valer a nossa força como mandante e conquistar um resultado muito importante - afirmou o meio-campista.Marco Antônio participou de todas as partidas do Botafogo até aqui na Série B e comemorou o feito.
- Estou pronto para ajudar sempre que o treinador precisar. Temos um grupo muito unido na busca pelo objetivo. Fico muito feliz por essa marca, pois mostra que venho desempenhando um bom trabalho. É seguir com os pés no chão e muito empenho - completou.

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