Marco Antônio valoriza vitória do Botafogo na Série B: 'Conseguimos fazer valer nossa força'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Foi no sufoco, mas o Botafogo venceu o Vila por 3 a 2 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Após abrir 3 a 0 no placar, o Alvinegro permitiu que a equipe goiana encostasse no placar.

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Após a partida, Marco Antônio ressaltou a dificuldade da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o camisa 70 valorizou o resultado e exaltou o Alvinegro.

- Sabemos que a Série B não é fácil. Conseguimos fazer valer a nossa força como mandante e conquistar um resultado muito importante - afirmou o meio-campista.Marco Antônio participou de todas as partidas do Botafogo até aqui na Série B e comemorou o feito.