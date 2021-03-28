Marco Antônio retorna aos treinos e pode ser opção de Felipe Conceição nos próximos jogos do Cruzeiro

Ainda em trabalho de recondicionamento físico, o meia Marco Antônio está perto de ser relacionado pelo técnico Felipe Conceição. O jogador não entra em campo desde o fim de agosto, contra o CRB, pela Copa do Brasil. Ele falou da retomada nos trabalhos e como a preparação, com reforço muscular, tem feito a diferença em seu jogo. O meia, revelado na base celeste, sofreu um edema muscular na coxa direita em 2020 e passou por um longo tratamento, seguido de um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular. Ele é considerado uma joia e gera muitas expectativas na torcida de se tornar um grande atleta. Marco Antônio está liberado e deverá aparecer em campo nos próximos jogos do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)