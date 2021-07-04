Marco Antônio fala sobre o empate do Botafogo e destaca: 'Esse gol foi mérito de toda a equipe'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite deste sábado, o Botafogo empatou com o Avaí por 1 a 1, na Ressacada em partida válida pela nona rodada da Série B. A equipe carioca estava atrás do placar até os 48 minutos da etapa final, quando Marco Antônio acertou um belo chute e garantiu um ponto para o Alvinegro. Em entrevista ao Premiere, o meia admitiu que não era o resultado que o time queria, mas valorizou a entrega do elenco.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Primeiramente queria agradecer a Deus pelo gol, por ter ajudado a equipe. É lógico que a gente não queria sair com o empate, a gente queria ganhar. Mas pelo que foi o jogo, a gente se sobressaiu o jogo todo. Esse gol foi mérito de toda a equipe, que correu, que batalhou. Graças a Deus a gente não saiu daqui derrotado.> Veja a tabela da Série BO Avaí reclamou bastante do gol marcado de empate do Botafogo. Os jogadores e comissão técnica do Leão alegaram que o camisa 70 do Alvinegro estaria em posição irregular. Questionado sobre a confusão, Marco Antônio disse que não viu o que aconteceu, porque estava comemorando.

- Eu não sei te explicar, eu só fiz um gol e sai para comemorar, eles ficaram reclamando ali de impedimento. Mas não sei, ainda não vi - sintetizou.

Marco Antônio também dedicou o gol à mãe. Ele explicou que sempre faz a letra "L" para sua esposa, Larissa, mas já havia conversado com a mãe que queria dedicar um gol a ela.

- Sempre que eu faço um gol, eu gosto de fazer a letra "L", porque é a inicial da minha esposa, Larissa. Só que eu já estava conversando com ela (minha mãe) já estava querendo fazer esse gol para homenagear a minha mãe no aniversário dela, mas não precisa esperar para ser aniversário ou uma data especial para dedicar o gol para ela. O gol foi para ela hoje.