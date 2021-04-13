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Marco Antônio, do Botafogo, fala sobre partida contra o ABC e destaca: 'A gente está muito focado'

O Alvinegro Carioca enfrenta o ABC em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 15:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo encara o ABC, no estádio Frasqueirão, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30. Antes do embarque à cidade de Natal, o meia Marco Antônio falou sobre o duelo e destacou que a equipe está preparada e motivada. O camisa 70 também disse que a Copa do Brasil é um campeonato "muito difícil", portanto, de acordo com ele, é necessário estar bem concentrado.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo- O elenco que a gente tem aqui está preparado e muito motivado a fazer um bom jogo lá contra o ABC. A gente está muito focado mesmo em passar dessa segunda fase, porque vai ser bom para nós jogadores e bom para o clube. Seguir adiante é sempre bom, vai dando ritmo também para nós. Copa do Brasil é muito difícil de jogar, porque é mata-mata, você tem que estar bem concentrado para fazer o melhor.Marco Antônio foi anunciado pelo Alvinegro no dia 23 de março. Assim, ele só teve a oportunidade de entrar em campo com a camisa do Botafogo no Campeonato Carioca. Então, de olho na estreia, Marco Antônio falou sobre a vontade de ajudar o clube
- Meu intuito aqui no Botafogo é sempre ajudar a somar, ajudar a equipe dentro de campo. Espero fazer uma boa estreia, ajudar meus companheiros para que a gente possa conseguir avançar na Copa do Brasil, que é muito importante para o clube.

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