Marco Antônio, do Botafogo, fala sobre partida contra o ABC e destaca: 'A gente está muito focado'

O Botafogo encara o ABC, no estádio Frasqueirão, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30. Antes do embarque à cidade de Natal, o meia Marco Antônio falou sobre o duelo e destacou que a equipe está preparada e motivada. O camisa 70 também disse que a Copa do Brasil é um campeonato "muito difícil", portanto, de acordo com ele, é necessário estar bem concentrado.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo- O elenco que a gente tem aqui está preparado e muito motivado a fazer um bom jogo lá contra o ABC. A gente está muito focado mesmo em passar dessa segunda fase, porque vai ser bom para nós jogadores e bom para o clube. Seguir adiante é sempre bom, vai dando ritmo também para nós. Copa do Brasil é muito difícil de jogar, porque é mata-mata, você tem que estar bem concentrado para fazer o melhor.Marco Antônio foi anunciado pelo Alvinegro no dia 23 de março. Assim, ele só teve a oportunidade de entrar em campo com a camisa do Botafogo no Campeonato Carioca. Então, de olho na estreia, Marco Antônio falou sobre a vontade de ajudar o clube