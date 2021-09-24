'Marco Antônio deve ter o seu retorno', prevê Enderson no Botafogo para partida contra o Sampaio

Ao mesmo tempo, o treinador Enderson Moreira vive a esperança de contar com o retorno de jogadores lesionados para suprir essas ausências. Após a derrota para o CSA, nesta quinta-feira, o técnico afirmou que visa o retorno de Marco Antônio, fora da partida em Maceió por conta de dores musculares.– Temos convivido com desfalques nesse período que estamos à frente. Gosto de enaltecer quem está à disposição, não lamentar quem está fora. Marco Antônio deve ter o seu retorno (contra o Sampaio Corrêa). Carli nós vamos aguardar, ele treinou hoje (quinta-feira), e vamos ver como vai ser a reação dele nos próximos dias - afirmou, em entrevista coletiva.